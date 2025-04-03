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Трамп спрогнозировал доход США от введенных пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
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21:47 03.04.2025 (обновлено: 22:42 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html
Трамп спрогнозировал доход США от введенных пошлин
Трамп спрогнозировал доход США от введенных пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Трамп спрогнозировал доход США от введенных пошлин
Новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительные шесть-семь триллионов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T21:47:00+03:00
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сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
скотт бессент
белоруссия
россия
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительные шесть-семь триллионов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп."Я думаю, это проходит очень хорошо. У США будет шесть-семь триллионов, поступающих в страну", — сказал он.Глава Белого дома отметил, что ожидает бума на рынках и в целом в Штатах.Введение пошлин СШАВ среду вечером Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Американский лидер назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
https://ria.ru/20250403/ekspert-2009206949.html
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сша
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, скотт бессент, белоруссия, россия
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Скотт Бессент, Белоруссия, Россия
Трамп спрогнозировал доход США от введенных пошлин

Трамп: новые пошлины на импорт обеспечат США дополнительные 6-7 трлн долларов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительные шесть-семь триллионов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я думаю, это проходит очень хорошо. У США будет шесть-семь триллионов, поступающих в страну", — сказал он.
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Глава Белого дома отметил, что ожидает бума на рынках и в целом в Штатах.

Введение пошлин США

В среду вечером Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
Американский лидер назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.

В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
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СШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ миреСкотт БессентБелоруссияРоссия
 
 
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