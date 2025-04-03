Трамп спрогнозировал доход США от введенных пошлин
Трамп: новые пошлины на импорт обеспечат США дополнительные 6-7 трлн долларов
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительные шесть-семь триллионов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я думаю, это проходит очень хорошо. У США будет шесть-семь триллионов, поступающих в страну", — сказал он.
Глава Белого дома отметил, что ожидает бума на рынках и в целом в Штатах.
Введение пошлин США
В среду вечером Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
Американский лидер назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.
В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.