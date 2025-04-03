https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html

Трамп спрогнозировал доход США от введенных пошлин

Трамп спрогнозировал доход США от введенных пошлин - РИА Новости, 03.04.2025

Трамп спрогнозировал доход США от введенных пошлин

Новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительные шесть-семь триллионов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T21:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительные шесть-семь триллионов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп."Я думаю, это проходит очень хорошо. У США будет шесть-семь триллионов, поступающих в страну", — сказал он.Глава Белого дома отметил, что ожидает бума на рынках и в целом в Штатах.Введение пошлин СШАВ среду вечером Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Американский лидер назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.

https://ria.ru/20250403/ekspert-2009206949.html

https://ria.ru/20250403/vto-2009193829.html

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