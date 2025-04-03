https://ria.ru/20250403/tramp-2009214082.html
В Британии обязали Трампа возместить ущерб автору досье о связи с Россией
В Британии обязали Трампа возместить ущерб автору досье о связи с Россией - РИА Новости, 03.04.2025
В Британии обязали Трампа возместить ущерб автору досье о связи с Россией
Британский суд постановил в четверг, что президент США Дональд Трамп должен компенсировать компании Orbis Business Intelligence, участвовавшей в подготовке так... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T21:38:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Британский суд постановил в четверг, что президент США Дональд Трамп должен компенсировать компании Orbis Business Intelligence, участвовавшей в подготовке так называемого досье Стила о якобы связях Трампа с Россией, судебные расходы на сумму 626 тысяч фунтов стерлингов (около 821,5 тысячи долларов), передает агентство Reuters. Ранее Высокий суд Лондона отклонил иск Трампа к британской Orbis Business Intelligence по делу о досье, составленном сооснователем компании, бывшим агентом МИ-6 Кристофером Стилом. "Трамп должен выплатить более 626 тысяч фунтов стерлингов (около 821,5 тысячи долларов) за судебные издержки частной детективной фирме, с которой президент США судился из-за досье, в котором были утверждения о связях его избирательной кампании 2016 года с Россией", - сообщает агентство. Отмечается, что сумма состоит из компенсации по основному делу в размере 530615 фунтов стерлингов, а также по спору о самих судебных издержках в размере 95 тысяч фунтов. Природа нескольких сотен фунтов, оставшихся до 626 тысяч, не уточняется. В 2017 году на сайте BuzzFeed были опубликованы документы, якобы указывающие на связи Трампа с Россией в ходе его избирательной кампании 2016 года, а также на якобы наличие у российских властей компромата на американского политика. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации на Трампа "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". В октябре 2023 года Трамп заявил, что подал иск против основанной Стилом компании Orbis Business Intelligence, обвиняя ее в нарушении закона о защите данных из-за публикации на сайте BuzzFeed. В феврале 2024 года Высокий суд Лондона иск отклонил, решив, что для его развития "нет веских причин". Кроме того, в марте 2024 суд обязал Трампа выплатить компании предварительную компенсацию до определения ее конечной суммы. На судебных слушаниях в конце января 2025 года стало известно, что американский политик не оплатил судебные издержки на 290 тысяч фунтов. В связи с этим суд тогда постановил, что если Трамп не компенсирует судебные расходы на указанную сумму в течение 28 дней, то его представители не смогут участвовать в апрельских слушаниях по решению об оставшейся сумме компенсации. Трамп заявлял о ложности содержащейся в досье информации и требовал компенсации за нанесенный личный и репутационный ущерб. Адвокаты защиты утверждали, что иск Трампа должен быть отклонен, так как досье не планировалось обнародовать. По их словам, любой репутационный ущерб, понесенный политиком, связан с публикацией на сайте BuzzFeed, за что Orbis не несет ответственности.
https://ria.ru/20250325/tsru-2007026312.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, buzzfeed, великобритания
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, BuzzFeed, Великобритания
В Британии обязали Трампа возместить ущерб автору досье о связи с Россией
Reuters: cуд в Британии обязал Трампа возместить $821 тысячу автору досье Стила
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Британский суд постановил в четверг, что президент США Дональд Трамп должен компенсировать компании Orbis Business Intelligence, участвовавшей в подготовке так называемого досье Стила о якобы связях Трампа с Россией, судебные расходы на сумму 626 тысяч фунтов стерлингов (около 821,5 тысячи долларов), передает агентство Reuters
.
Ранее Высокий суд Лондона
отклонил иск Трампа
к британской Orbis Business Intelligence по делу о досье, составленном сооснователем компании, бывшим агентом МИ-6
Кристофером Стилом.
"Трамп должен выплатить более 626 тысяч фунтов стерлингов (около 821,5 тысячи долларов) за судебные издержки частной детективной фирме, с которой президент США
судился из-за досье, в котором были утверждения о связях его избирательной кампании 2016 года с Россией", - сообщает агентство.
Отмечается, что сумма состоит из компенсации по основному делу в размере 530615 фунтов стерлингов, а также по спору о самих судебных издержках в размере 95 тысяч фунтов. Природа нескольких сотен фунтов, оставшихся до 626 тысяч, не уточняется.
В 2017 году на сайте BuzzFeed
были опубликованы документы, якобы указывающие на связи Трампа с Россией
в ходе его избирательной кампании 2016 года, а также на якобы наличие у российских властей компромата на американского политика. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы
компрометирующей информации на Трампа "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".
В октябре 2023 года Трамп заявил, что подал иск против основанной Стилом компании Orbis Business Intelligence, обвиняя ее в нарушении закона о защите данных из-за публикации на сайте BuzzFeed. В феврале 2024 года Высокий суд Лондона иск отклонил, решив, что для его развития "нет веских причин".
Кроме того, в марте 2024 суд обязал Трампа выплатить компании предварительную компенсацию до определения ее конечной суммы. На судебных слушаниях в конце января 2025 года стало известно, что американский политик не оплатил судебные издержки на 290 тысяч фунтов. В связи с этим суд тогда постановил, что если Трамп не компенсирует судебные расходы на указанную сумму в течение 28 дней, то его представители не смогут участвовать в апрельских слушаниях по решению об оставшейся сумме компенсации.
Трамп заявлял о ложности содержащейся в досье информации и требовал компенсации за нанесенный личный и репутационный ущерб. Адвокаты защиты утверждали, что иск Трампа должен быть отклонен, так как досье не планировалось обнародовать. По их словам, любой репутационный ущерб, понесенный политиком, связан с публикацией на сайте BuzzFeed, за что Orbis не несет ответственности.