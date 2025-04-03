https://ria.ru/20250403/tramp-2009153287.html

Американский сенатор заявил, что Трамп восхищается Путиным

Американский сенатор заявил, что Трамп восхищается Путиным - РИА Новости, 03.04.2025

Американский сенатор заявил, что Трамп восхищается Путиным

Американский сенатор-демократ Адам Шифф считает, что президент США Дональд Трамп восхищается российским лидером Владимиром Путиным и при этом боится его. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:48:00+03:00

2025-04-03T16:48:00+03:00

2025-04-03T17:33:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

адам шифф

дональд трамп

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Адам Шифф считает, что президент США Дональд Трамп восхищается российским лидером Владимиром Путиным и при этом боится его. Как сообщал ранее телеканал NBC, Трамп заявил, что был "очень зол" из-за высказываний Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском. Шифф в ходе интервью журналу Foreign Policy высказал мнение, что Трамп только изображает негодование по отношению к России. Даже если бы он решил "наказать" РФ, Путин сможет его отговорить, полагает сенатор. "Я не думаю, что мы можем быть в какой-либо мере уверенными в готовности или способности президента противостоять Путину. Он слишком им восхищается. Он боится его по причинам, которые мы до конца не понимаем", - добавил Шифф.

https://ria.ru/20250123/hill-1995077192.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, адам шифф, дональд трамп, nbc