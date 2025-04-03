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Американский сенатор заявил, что Трамп восхищается Путиным
Американский сенатор заявил, что Трамп восхищается Путиным - РИА Новости, 03.04.2025
Американский сенатор заявил, что Трамп восхищается Путиным
Американский сенатор-демократ Адам Шифф считает, что президент США Дональд Трамп восхищается российским лидером Владимиром Путиным и при этом боится его. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:48:00+03:00
2025-04-03T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Адам Шифф считает, что президент США Дональд Трамп восхищается российским лидером Владимиром Путиным и при этом боится его. Как сообщал ранее телеканал NBC, Трамп заявил, что был "очень зол" из-за высказываний Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском. Шифф в ходе интервью журналу Foreign Policy высказал мнение, что Трамп только изображает негодование по отношению к России. Даже если бы он решил "наказать" РФ, Путин сможет его отговорить, полагает сенатор. "Я не думаю, что мы можем быть в какой-либо мере уверенными в готовности или способности президента противостоять Путину. Он слишком им восхищается. Он боится его по причинам, которые мы до конца не понимаем", - добавил Шифф.
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Американский сенатор заявил, что Трамп восхищается Путиным
Сенатор Шифф: Трамп восхищается Путиным и при этом боится его