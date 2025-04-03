Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 03.04.2025 (обновлено: 19:16 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/tramp-2009148298.html
Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин
Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин
Президент США Дональд Трамп, комментируя в соцсети Truth Social реакцию американской экономики на введение масштабных импортных пошлин, заявил, что "пациент... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:35:00+03:00
2025-04-03T19:16:00+03:00
сша
введение трампом пошлин на импорт
америка
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047160_0:90:2975:1763_1920x0_80_0_0_6023b529d66e8405614badaede29cf0f.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя в соцсети Truth Social реакцию американской экономики на введение масштабных импортных пошлин, заявил, что "пациент выжил и идет на поправку"."Операция завершена! Пациент жив и уже выздоравливает. Прогноз таков, что пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой!" — эмоционально написал Трамп.В среду вечером Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Глава Белого дома назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
https://ria.ru/20250403/premer-2009080108.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047160_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_1a45c91fa390af5b986241bc2198bb57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, введение трампом пошлин на импорт, америка, дональд трамп, в мире
США, Введение Трампом пошлин на импорт, Америка, Дональд Трамп, В мире
Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин

Трамп сравнил экономику США с пациентом, успешно перенесшим операцию по пошлинам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя в соцсети Truth Social реакцию американской экономики на введение масштабных импортных пошлин, заявил, что "пациент выжил и идет на поправку".
«
"Операция завершена! Пациент жив и уже выздоравливает. Прогноз таков, что пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой!" — эмоционально написал Трамп.
В среду вечером Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
Глава Белого дома назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.

В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Премьер Франции назвал американские пошлины катастрофой
Вчера, 12:30
 
СШАВведение Трампом пошлин на импортАмерикаДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала