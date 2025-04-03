https://ria.ru/20250403/tramp-2009148298.html
Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин
Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин
Президент США Дональд Трамп, комментируя в соцсети Truth Social реакцию американской экономики на введение масштабных импортных пошлин, заявил, что "пациент... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:35:00+03:00
2025-04-03T16:35:00+03:00
2025-04-03T19:16:00+03:00
сша
введение трампом пошлин на импорт
америка
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047160_0:90:2975:1763_1920x0_80_0_0_6023b529d66e8405614badaede29cf0f.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя в соцсети Truth Social реакцию американской экономики на введение масштабных импортных пошлин, заявил, что "пациент выжил и идет на поправку"."Операция завершена! Пациент жив и уже выздоравливает. Прогноз таков, что пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой!" — эмоционально написал Трамп.В среду вечером Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Глава Белого дома назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
https://ria.ru/20250403/premer-2009080108.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047160_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_1a45c91fa390af5b986241bc2198bb57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, введение трампом пошлин на импорт, америка, дональд трамп, в мире
США, Введение Трампом пошлин на импорт, Америка, Дональд Трамп, В мире
Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин
Трамп сравнил экономику США с пациентом, успешно перенесшим операцию по пошлинам