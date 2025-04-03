https://ria.ru/20250403/tramp-2009148298.html

Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин

Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин - РИА Новости, 03.04.2025

Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин

Президент США Дональд Трамп, комментируя в соцсети Truth Social реакцию американской экономики на введение масштабных импортных пошлин, заявил, что "пациент... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:35:00+03:00

2025-04-03T16:35:00+03:00

2025-04-03T19:16:00+03:00

сша

введение трампом пошлин на импорт

америка

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя в соцсети Truth Social реакцию американской экономики на введение масштабных импортных пошлин, заявил, что "пациент выжил и идет на поправку"."Операция завершена! Пациент жив и уже выздоравливает. Прогноз таков, что пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой!" — эмоционально написал Трамп.В среду вечером Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Глава Белого дома назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.

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