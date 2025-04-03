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Трамп высказался о замене пасхальных яиц на муляжи из-за дефицита - РИА Новости, 03.04.2025
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13:49 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/tramp-2009100436.html
Трамп высказался о замене пасхальных яиц на муляжи из-за дефицита
Трамп высказался о замене пасхальных яиц на муляжи из-за дефицита - РИА Новости, 03.04.2025
Трамп высказался о замене пасхальных яиц на муляжи из-за дефицита
Президент США Дональд Трамп в преддверии Пасхи заявил, что не хочет заменять натуральные яйца, используемые для украшения Белого дома в честь праздника и для... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:49:00+03:00
2025-04-03T13:49:00+03:00
в мире
австралия
дональд трамп
пасха. светлое христово воскресение
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии Пасхи заявил, что не хочет заменять натуральные яйца, используемые для украшения Белого дома в честь праздника и для традиционных игр, в том числе катания по лужайке перед резиденцией, на муляжи, несмотря на дефицит продукта в стране. "Они говорили про Пасху: "Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца?". Я говорю, что мы этого не хотим", - заявил американский лидер, чьи слова приводит телеканал NBC. Организация American Egg Board (AEB), предоставляющая яйца для праздника Белому дому, ранее сообщила, что американские фермеры жертвуют на это около 30 тысяч яиц. Как утверждают в AEB, это яйца, непригодные для продажи из-за своего размера, поэтому их использование не должно сказаться на дефиците продукта в стране. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
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в мире, австралия, дональд трамп, пасха. светлое христово воскресение
В мире, Австралия, Дональд Трамп, Пасха. Светлое Христово Воскресение
Трамп высказался о замене пасхальных яиц на муляжи из-за дефицита

Трамп заявил, что не хочет заменять яйца для пасхального украшения Белого дома

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии Пасхи заявил, что не хочет заменять натуральные яйца, используемые для украшения Белого дома в честь праздника и для традиционных игр, в том числе катания по лужайке перед резиденцией, на муляжи, несмотря на дефицит продукта в стране.
"Они говорили про Пасху: "Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца?". Я говорю, что мы этого не хотим", - заявил американский лидер, чьи слова приводит телеканал NBC.
Организация American Egg Board (AEB), предоставляющая яйца для праздника Белому дому, ранее сообщила, что американские фермеры жертвуют на это около 30 тысяч яиц. Как утверждают в AEB, это яйца, непригодные для продажи из-за своего размера, поэтому их использование не должно сказаться на дефиците продукта в стране.
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
Полка с куриными яйцами в супермаркете в США - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В США украли куриные яйца на 40 тысяч долларов из-за дефицита
5 февраля, 13:58
 
В миреАвстралияДональд ТрампПасха. Светлое Христово Воскресение
 
 
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