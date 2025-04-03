https://ria.ru/20250403/tramp-2009039831.html

Трамп ввел чрезвычайное положение в США

Трамп ввел чрезвычайное положение в США - РИА Новости, 03.04.2025

Трамп ввел чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за торгового дисбаланса, говорится в заявлении Белого дома."Сегодня президент США объявил,... РИА Новости, 03.04.2025

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за торгового дисбаланса, говорится в заявлении Белого дома."Сегодня президент США объявил, что внешнеторговая и экономическая политика привела к чрезвычайной ситуации в стране", — говорится в публикации.В релизе указано, что постоянный дефицит торгового баланса привел к опустошению производственной базы в Штатах. При этом Трамп не хочет, чтобы другие страны использовали США, добавили в Белом доме.В среду вечером политик объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, это станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.

https://ria.ru/20250403/tusk-2009029163.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009007844.html

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сша, дональд трамп, в мире, евросоюз, белоруссия, скотт бессент, россия