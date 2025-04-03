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Трамп ввел чрезвычайное положение в США - РИА Новости, 03.04.2025
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10:03 03.04.2025 (обновлено: 11:37 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/tramp-2009039831.html
Трамп ввел чрезвычайное положение в США
Трамп ввел чрезвычайное положение в США - РИА Новости, 03.04.2025
Трамп ввел чрезвычайное положение в США
Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за торгового дисбаланса, говорится в заявлении Белого дома."Сегодня президент США объявил,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:03:00+03:00
2025-04-03T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за торгового дисбаланса, говорится в заявлении Белого дома."Сегодня президент США объявил, что внешнеторговая и экономическая политика привела к чрезвычайной ситуации в стране", — говорится в публикации.В релизе указано, что постоянный дефицит торгового баланса привел к опустошению производственной базы в Штатах. При этом Трамп не хочет, чтобы другие страны использовали США, добавили в Белом доме.В среду вечером политик объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, это станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
https://ria.ru/20250403/tusk-2009029163.html
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сша, дональд трамп, в мире, евросоюз, белоруссия, скотт бессент, россия
США, Дональд Трамп, В мире, Евросоюз, Белоруссия, Скотт Бессент, Россия
Трамп ввел чрезвычайное положение в США

Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за торгового дисбаланса

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после объявления о введении взаимных пошлин на импорт из других стран
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после объявления о введении взаимных пошлин на импорт из других стран - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после объявления о введении взаимных пошлин на импорт из других стран
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за торгового дисбаланса, говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня президент США объявил, что внешнеторговая и экономическая политика привела к чрезвычайной ситуации в стране", — говорится в публикации.
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В релизе указано, что постоянный дефицит торгового баланса привел к опустошению производственной базы в Штатах. При этом Трамп не хочет, чтобы другие страны использовали США, добавили в Белом доме.
В среду вечером политик объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
По мнению Трампа, это станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
Президент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный указ о введении пошлин на импортные товары. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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