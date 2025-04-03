Трамп ввел чрезвычайное положение в США
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за торгового дисбаланса
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после объявления о введении взаимных пошлин на импорт из других стран
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после объявления о введении взаимных пошлин на импорт из других стран
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за торгового дисбаланса, говорится в заявлении Белого дома.
"Сегодня президент США объявил, что внешнеторговая и экономическая политика привела к чрезвычайной ситуации в стране", — говорится в публикации.
"Сегодня президент США объявил, что внешнеторговая и экономическая политика привела к чрезвычайной ситуации в стране", — говорится в публикации.
В релизе указано, что постоянный дефицит торгового баланса привел к опустошению производственной базы в Штатах. При этом Трамп не хочет, чтобы другие страны использовали США, добавили в Белом доме.
В среду вечером политик объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
По мнению Трампа, это станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
Трамп ввел пошлины против необитаемых островов
Вчера, 01:57