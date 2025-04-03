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Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт
Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт - РИА Новости, 03.04.2025
Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, заявив, что этот шаг ознаменует "день возрождения" и начало РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T00:09:00+03:00
2025-04-03T00:09:00+03:00
2025-04-03T00:09:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, заявив, что этот шаг ознаменует "день возрождения" и начало "золотого века" американской промышленности. "Второе апреля 2025 года навсегда войдёт в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности… Мы начинаем делать Америку вновь богатой", — заявил он в выступлении, которое транслировалось из Белого дома. Трамп добавил, что "наши рабочие десятилетиями страдали, наблюдая, как иностранные лидеры крадут наши рабочие места, фабрики и мечту". По его словам, с введением новых пошлин "этот грабёж закончился". Он также пообещал направить "триллионы долларов" выручки от пошлин на снижение налогов и погашение госдолга США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, америка, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
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Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт
Трамп подписал указ о зеркальных пошлинах, назвав это началом золотого века