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Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт - РИА Новости, 03.04.2025
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00:09 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/tramp-2008996328.html
Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт
Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт - РИА Новости, 03.04.2025
Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, заявив, что этот шаг ознаменует "день возрождения" и начало РИА Новости, 03.04.2025
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сша
америка
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, заявив, что этот шаг ознаменует "день возрождения" и начало "золотого века" американской промышленности. "Второе апреля 2025 года навсегда войдёт в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности… Мы начинаем делать Америку вновь богатой", — заявил он в выступлении, которое транслировалось из Белого дома. Трамп добавил, что "наши рабочие десятилетиями страдали, наблюдая, как иностранные лидеры крадут наши рабочие места, фабрики и мечту". По его словам, с введением новых пошлин "этот грабёж закончился". Он также пообещал направить "триллионы долларов" выручки от пошлин на снижение налогов и погашение госдолга США.
https://ria.ru/20250402/tramp-2008991776.html
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сша, америка, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Америка, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт

Трамп подписал указ о зеркальных пошлинах, назвав это началом золотого века

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, заявив, что этот шаг ознаменует "день возрождения" и начало "золотого века" американской промышленности.
"Второе апреля 2025 года навсегда войдёт в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности… Мы начинаем делать Америку вновь богатой", — заявил он в выступлении, которое транслировалось из Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме
Вчера, 23:32
Трамп добавил, что "наши рабочие десятилетиями страдали, наблюдая, как иностранные лидеры крадут наши рабочие места, фабрики и мечту". По его словам, с введением новых пошлин "этот грабёж закончился".
Он также пообещал направить "триллионы долларов" выручки от пошлин на снижение налогов и погашение госдолга США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Трамп раскрыл размер пошлин на товары из ЕС и Китая
Вчера, 23:51
 
СШААмерикаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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