https://ria.ru/20250403/tramp-2008996328.html

Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт

Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт - РИА Новости, 03.04.2025

Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, заявив, что этот шаг ознаменует "день возрождения" и начало РИА Новости, 03.04.2025

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сша

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, заявив, что этот шаг ознаменует "день возрождения" и начало "золотого века" американской промышленности. "Второе апреля 2025 года навсегда войдёт в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности… Мы начинаем делать Америку вновь богатой", — заявил он в выступлении, которое транслировалось из Белого дома. Трамп добавил, что "наши рабочие десятилетиями страдали, наблюдая, как иностранные лидеры крадут наши рабочие места, фабрики и мечту". По его словам, с введением новых пошлин "этот грабёж закончился". Он также пообещал направить "триллионы долларов" выручки от пошлин на снижение налогов и погашение госдолга США.

https://ria.ru/20250402/tramp-2008991776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, америка, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире