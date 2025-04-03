https://ria.ru/20250403/tramp-2008995946.html

Трамп заявил о хорошем сотрудничестве с Россией и Украиной

Трамп заявил о хорошем сотрудничестве с Россией и Украиной - РИА Новости, 03.04.2025

Трамп заявил о хорошем сотрудничестве с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон фиксирует "хорошее сотрудничество" со стороны Москвы и Киева в попытках добиться урегулирования... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T00:07:00+03:00

2025-04-03T00:07:00+03:00

2025-04-03T03:00:00+03:00

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149999/57/1499995783_0:259:3788:2389_1920x0_80_0_0_2e828038959960edc16e551eaa75d7b9.jpg

ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон фиксирует "хорошее сотрудничество" со стороны Москвы и Киева в попытках добиться урегулирования продолжающегося конфликта между ними. "Я думаю, мы фиксируем хорошее сотрудничество от России и от Украины, но мы должны это остановить. Это — вопрос человечности. Это ужасная вещь", — сказал он в выступлении в Белом доме, подчеркнув, что "конфликт на Украине никогда не начался бы, если бы он был президентом ранее". Трамп также выразил обеспокоенность масштабами потерь на поле боя, отметив, что "ежедневно гибнут тысячи людей"."Русские, украинцы, это молодые люди, и это должно быть остановлено", - сказал он.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран, среди прочего, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

https://ria.ru/20250403/tramp-2008995724.html

украина

сша

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/