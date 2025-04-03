https://ria.ru/20250403/tramp-2008995724.html

Трамп заявил, что активно занимается решением конфликтов в мире

Трамп заявил, что активно занимается решением конфликтов в мире - РИА Новости, 03.04.2025

Трамп заявил, что активно занимается решением конфликтов в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что активно занимается вопросами урегулирования кризисов в мире, включая конфликт на Украине и напряжённость на Ближнем... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T00:05:00+03:00

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2025-04-03T00:05:00+03:00

в мире

украина

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что активно занимается вопросами урегулирования кризисов в мире, включая конфликт на Украине и напряжённость на Ближнем Востоке. "Я сейчас довольно занят попытками остановить Россию и Украину, а также навести порядок на Ближнем Востоке. Мы должны остановить это", — сказал он в ходе выступления в Белом доме. Трамп ранее подчеркивал, что его администрация ведёт активные контакты с обеими сторонами украинского конфликта. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, президент лично вовлечён в процесс поиска выхода из кризиса и стремится к скорейшему достижению устойчивого мира. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

https://ria.ru/20250402/rossiya-2008969236.html

https://ria.ru/20250402/tramp-2008988056.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский