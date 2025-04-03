Трамп заявил, что активно занимается решением конфликтов в мире
Трамп заявил, что занят урегулированием конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что активно занимается вопросами урегулирования кризисов в мире, включая конфликт на Украине и напряжённость на Ближнем Востоке.
"Я сейчас довольно занят попытками остановить Россию и Украину, а также навести порядок на Ближнем Востоке. Мы должны остановить это", — сказал он в ходе выступления в Белом доме.
Трамп ранее подчеркивал, что его администрация ведёт активные контакты с обеими сторонами украинского конфликта. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, президент лично вовлечён в процесс поиска выхода из кризиса и стремится к скорейшему достижению устойчивого мира.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.