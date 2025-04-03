https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html

Трамп на развилке: закончить войну или развязать новую

Трамп на развилке: закончить войну или развязать новую - РИА Новости, 03.04.2025

Трамп на развилке: закончить войну или развязать новую

За последние дни США перебросили на базу Диего-Гарсия в Индийском океане несколько стратегических бомбардировщиков В-2. Зачем? Чтобы нанести удар по Ирану,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:00:00+03:00

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За последние дни США перебросили на базу Диего-Гарсия в Индийском океане несколько стратегических бомбардировщиков В-2. Зачем? Чтобы нанести удар по Ирану, уверяют в Израиле. Местные СМИ заявляют о подготовке "самой масштабной операции со времен Второй мировой войны" и "беспрецедентной атаке" США. А переброска "стратегов" нужна потому, что Саудовская Аравия и соседние с ней монархии Залива заявили Штатам, что не разрешат использовать свою территорию и воздушное пространство не только для нападения на Исламскую Республику, но даже для дозаправки американских самолетов в воздухе, пересказывают слухи другие СМИ. Неужели атака на Иран все-таки произойдет?Планы нападения на Иран разрабатываются в США уже много десятилетий — особенно активно этот процесс шел 20 лет назад. Тогда, после вторжений в Афганистан и Ирак (соседние с Ираном государства), в Вашингтоне на полном серьезе обдумывали сценарий войны с Ираном. Главной мотивацией было желание "обезопасить Израиль", то есть вывести из строя самую сильную, независимую и бескомпромиссную исламскую страну региона, не собирающуюся молча наблюдать за тем, как Израиль "решает" палестинский вопрос, и грозившую ему возмездием. Тогда Штаты все-таки не решились на атаку: последствия войны с Ираном показались слишком непредсказуемыми и опасными даже для такого "ястреба", как вице-президент Дик Чейни (по сути, соправитель Буша-младшего). При Обаме с Ираном попытались договориться — так появилась "ядерная сделка", по которой Иран разрешил контроль над своей ядерной программой. Во время своего первого срока Трамп разорвал соглашение (оно многостороннее, но выход из него США лишил его смысла) и всячески грозил Ирану. Кроме угроз, были и реальные действия, например, Трамп отдал приказ об убийстве в Багдаде знаменитого иранского генерала Сулеймани.Вернувшись в Белый дом, Трамп снова перешел к угрозам, объясняя их тем, что он просто хочет склонить Тегеран к переговорам — по ядерной сделке и региональной политике Ирана (поддержка "Хезболлы", Йемена и так далее). Но когда иранское руководство отвергло подобное принуждение к переговорам, согласившись, впрочем, на возобновление многосторонних переговоров по ядерной сделке, Трамп ужесточил риторику: на днях он заявил, что, если Иран не заключит сделку, "будут бомбардировки": "Это будут удары, которых они никогда раньше не видели".После этого и началась нынешняя волна вбросов и инсинуаций — дескать, удар в самом деле готовится. Анонимные израильские чиновники рассказывают о том, что уже через несколько недель Трамп может начать бомбить Иран (в том числе ядерные объекты): "С точки зрения Израиля, с Трампом в Белом доме это оптимальный момент для решения проблемы Ирана. Лучшего шанса не будет".Израильские мотивы понятны: тот же Нетаньяху уже четверть века пугает весь мир будущей "иранской атомной бомбой" и мечтает уничтожить "опасный исламский режим" руками США. Но зачем это Штатам, если не принимать во внимание огромное влияние еврейского лобби в Америке (в котором, впрочем, далеко не все захвачены идеей фикс по уничтожению Ирана)?Удар по Ирану невозможно провести в заданных рамках: любое масштабное нападение на страну откроет ящик Пандоры. Тегеран ответит — в том числе ударами по американским базам в регионе (именно поэтому его арабские соседи и хотят остаться в стороне от конфликта). Развитие событий и последствия нападения на Иран непредсказуемы: как бы в Израиле и США ни радовались ослаблению позиций Тегерана в регионе (после падения Асада и израильских ударов по ливанской "Хезболле"), иранцы имеют массу возможностей для нанесения ощутимого урона американским базам, военным кораблям и Израилю. Ни о какой наземной операции против Ирана американцы, конечно, не помышляют, но и без этого регион окажется в огне. Кроме того, Иран перекроет Ормузский пролив, что приведет к коллапсу нефтяного рынка. Зачем все это США?Естественно, незачем. И уж тем более удары по Ирану никак не помогут безопасности Израиля от неминуемой "иранской атомной бомбы". Хотя понятно, что этот повод абсолютно надуман: в реальности Израиль просто хочет устранить препятствие на пути дальнейшей экспансии в регионе и добиться полной безнаказанности по палестинской теме, но никакие атаки на Иран не уничтожат его ядерную программу. Они могут нанести ей ущерб, но главным их итогом станет ровно противоположный результат. Иран, официально отказавшийся от стремления к получению ядерного оружия, изменит свою политику и возьмет курс на создание атомной бомбы. Это абсолютно понятно, а для непонимающих все объяснил в среду советник верховного лидера Ирана Али Лариджани (бывший спикер парламента и один из самых влиятельных политиков страны). Он заявил, что, если США или Израиль нападут на Иран под предлогом ядерной проблемы, Тегеран будет вынужден перейти к производству ядерного оружия. Если Соединенные Штаты совершат ошибку, то они не оставят нам иного выбора, сказал Лариджани, и решение о создании атомной бомбы будет принято под давлением народа и потребности в защите.То есть Трамп, конечно, может попробовать ударить по Ирану, вот только последствия уже понятны: война, в которую будет вовлечена Америка, геополитические потрясения, катастрофа в чрезвычайно важном для США регионе, огромный рост цен на энергоносители — а потом и новая ядерная держава Иран. Понимает ли это Трамп? Конечно, и именно поэтому он на самом деле не собирается воевать с Исламской Республикой.

https://ria.ru/20250330/tramp-2008266716.html

https://ria.ru/20250402/iran-2008789397.html

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аналитика, в мире, сша, иран, дональд трамп