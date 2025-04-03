https://ria.ru/20250403/tomsk-2009192243.html

Риелтора в Томске осудили после видео "бизнес-плана" о методе покупки жилья

Риелтора в Томске осудили после видео "бизнес-плана" о методе покупки жилья - РИА Новости, 03.04.2025

Риелтора в Томске осудили после видео "бизнес-плана" о методе покупки жилья

Октябрьский районный суд Томска назначил риелтору Марине Орловой 80 часов обязательных работ после скандальных высказываний о методе покупки жилья, сообщили РИА РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:00:00+03:00

2025-04-03T19:00:00+03:00

2025-04-03T19:39:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Томска назначил риелтору Марине Орловой 80 часов обязательных работ после скандальных высказываний о методе покупки жилья, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судейского сообщества Томской области. Ранее в социальных сетях распространилось скандальное видео с высказываниями риелтора, которая рассказала о сомнительной "схеме" приобретения жилья с получением средств в случае гибели супруга-военнослужащего. "Октябрьский районный суд Томска признал Орлову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд назначил наказание в виде 80 часов обязательных работ", - сообщила собеседница агентства. Она уточнила, что женщина признала вину. Представитель объединенной пресс-службы судейского сообщества также сообщила, что Дарье Черданцевой – блогеру, которая записывала подкаст, суд назначил наказание в виде 85 часов обязательных работ. Ее также признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)."Черданцева вину признала", - отметили в пресс-службе.В четверг УМВД по Томской области сообщило, что сотрудники центра по противодействию экстремизму управления оперативно установили и доставили на допрос в полицию 35 и 36-летнюю жительниц Томска. В полиции на камеру риелтор извинилась за размещенный в интернете отрывок интервью перед участниками СВО, их вдовами, матерями и женами. Ее подруга также сказала, что раскаивается в произошедшем. В УМВД России по Томской области призвали жителей не поддаваться на провокации. В полиции добавили, что распространение недостоверной информации, призывов к нарушению закона, а также попытки наживы на теме СВО влекут за собой установленную законом ответственность.

https://ria.ru/20250315/sk-2005249167.html

https://ria.ru/20250403/pokhischenie-2009012129.html

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