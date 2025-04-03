Рейтинг@Mail.ru
Риелтора в Томске осудили после видео "бизнес-плана" о методе покупки жилья - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 03.04.2025 (обновлено: 19:39 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/tomsk-2009192243.html
Риелтора в Томске осудили после видео "бизнес-плана" о методе покупки жилья
Риелтора в Томске осудили после видео "бизнес-плана" о методе покупки жилья - РИА Новости, 03.04.2025
Риелтора в Томске осудили после видео "бизнес-плана" о методе покупки жилья
Октябрьский районный суд Томска назначил риелтору Марине Орловой 80 часов обязательных работ после скандальных высказываний о методе покупки жилья, сообщили РИА РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:00:00+03:00
2025-04-03T19:39:00+03:00
происшествия
томск
томская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Томска назначил риелтору Марине Орловой 80 часов обязательных работ после скандальных высказываний о методе покупки жилья, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судейского сообщества Томской области. Ранее в социальных сетях распространилось скандальное видео с высказываниями риелтора, которая рассказала о сомнительной "схеме" приобретения жилья с получением средств в случае гибели супруга-военнослужащего. "Октябрьский районный суд Томска признал Орлову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд назначил наказание в виде 80 часов обязательных работ", - сообщила собеседница агентства. Она уточнила, что женщина признала вину. Представитель объединенной пресс-службы судейского сообщества также сообщила, что Дарье Черданцевой – блогеру, которая записывала подкаст, суд назначил наказание в виде 85 часов обязательных работ. Ее также признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)."Черданцева вину признала", - отметили в пресс-службе.В четверг УМВД по Томской области сообщило, что сотрудники центра по противодействию экстремизму управления оперативно установили и доставили на допрос в полицию 35 и 36-летнюю жительниц Томска. В полиции на камеру риелтор извинилась за размещенный в интернете отрывок интервью перед участниками СВО, их вдовами, матерями и женами. Ее подруга также сказала, что раскаивается в произошедшем. В УМВД России по Томской области призвали жителей не поддаваться на провокации. В полиции добавили, что распространение недостоверной информации, призывов к нарушению закона, а также попытки наживы на теме СВО влекут за собой установленную законом ответственность.
https://ria.ru/20250315/sk-2005249167.html
https://ria.ru/20250403/pokhischenie-2009012129.html
томск
томская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томск, томская область, россия
Происшествия, Томск, Томская область, Россия
Риелтора в Томске осудили после видео "бизнес-плана" о методе покупки жилья

Риелтору Орловой назначили обязательные работы за слова о бойцах СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Томска назначил риелтору Марине Орловой 80 часов обязательных работ после скандальных высказываний о методе покупки жилья, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судейского сообщества Томской области.
Ранее в социальных сетях распространилось скандальное видео с высказываниями риелтора, которая рассказала о сомнительной "схеме" приобретения жилья с получением средств в случае гибели супруга-военнослужащего.
Комик Артемий Останин - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
На стендап-комика Артемия Останина возбудили уголовное дело
15 марта, 22:37
"Октябрьский районный суд Томска признал Орлову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд назначил наказание в виде 80 часов обязательных работ", - сообщила собеседница агентства.
Она уточнила, что женщина признала вину.
Представитель объединенной пресс-службы судейского сообщества также сообщила, что Дарье Черданцевой – блогеру, которая записывала подкаст, суд назначил наказание в виде 85 часов обязательных работ. Ее также признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
"Черданцева вину признала", - отметили в пресс-службе.
В четверг УМВД по Томской области сообщило, что сотрудники центра по противодействию экстремизму управления оперативно установили и доставили на допрос в полицию 35 и 36-летнюю жительниц Томска. В полиции на камеру риелтор извинилась за размещенный в интернете отрывок интервью перед участниками СВО, их вдовами, матерями и женами. Ее подруга также сказала, что раскаивается в произошедшем.
В УМВД России по Томской области призвали жителей не поддаваться на провокации. В полиции добавили, что распространение недостоверной информации, призывов к нарушению закона, а также попытки наживы на теме СВО влекут за собой установленную законом ответственность.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
На Чукотке со счета ветерана СВО похитили крупную сумму
Вчера, 03:07
 
ПроисшествияТомскТомская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала