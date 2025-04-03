Умер народный художник СССР Алексей Ткачев
Народный художник СССР Алексей Ткачёв умер в возрасте 99 лет
Художник Алексей Петрович Ткачев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Народный художник СССР, академик Российской академии художеств Алексей Ткачёв скончался на сотом году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-служба РАХ.
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"Российская академия художеств с прискорбием сообщает, что 3 апреля 2025 года на 100-м году жизни скончался народный художник СССР, академик отделения живописи Российской академии художеств и руководитель творческой мастерской живописи РАХ Алексей Петрович Ткачёв (1925-2025)", - говорится в сообщении.
Президиум академии выразил соболезнования ученикам и близким живописца. Прощание с ним планируется провести в деревне Малый городок Вышневолоцкого округа Тверской области, где жил художник, отметили в пресс-службе.
Ткачев родился в селе Чучуновка Брянской области в 1925 году. После окончания войны, в 1945 году, он поступил в Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова, стажировался в мастерской Георгия Ряжского. Среди наиболее известных работ – полотна, проникнутые глубоким чувством любви к родной земле и русскому народу: "Между боями", "За землю, за волю", "Пора сенокосная", "Мать", "Прачки", "Ветреный день", "В трудные годы".
За свою творческую деятельность Ткачев был отмечен многочисленными государственными и общественными наградами и премиями, среди которых Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1968), Государственная премия СССР (1973, 1979), орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и другие.