Рейтинг@Mail.ru
На Тайване пошлины США назвали несправедливыми - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 03.04.2025 (обновлено: 07:58 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/tayvan-2009027760.html
На Тайване пошлины США назвали несправедливыми
На Тайване пошлины США назвали несправедливыми - РИА Новости, 03.04.2025
На Тайване пошлины США назвали несправедливыми
Пошлины США не отражают реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня, несправедливы по отношению к Тайваню, заявила официальный... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:57:00+03:00
2025-04-03T07:58:00+03:00
тайвань
введение трампом пошлин на импорт
сша
китай
дональд трамп
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151553/12/1515531219_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_6692f6dd5f7693cf3a5fa8be6c37a62c.jpg
ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Пошлины США не отражают реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня, несправедливы по отношению к Тайваню, заявила официальный представитель Исполнительного юаня (главный исполнительный орган) Тайваня Ли Хуэйчжи.В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС, 34% - на товары из Китая, а также 32% на товары из Тайваня.“Предложенная тарифная ставка не отражает реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня, является несправедливой по отношению к Тайваню”, - сказала Ли Хуэйчжи, слова которой приводит Международное радио Тайваня.По ее словам, глава Исполнительного Юаня Чжо Жунтай поручил офису по торгово-экономическим переговорам незамедлительно провести анализ всех аспектов, в которых данная высокая тарифная ставка является необоснованной и несправедливой по отношению к Тайваню, а также “заявить строгую позицию торговому представителю США и потребовать разъяснений”.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009023397.html
https://ria.ru/20250403/japonija-2009024408.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151553/12/1515531219_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_13c934d7f2a80fe213cc280048c2961b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тайвань, введение трампом пошлин на импорт, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, в мире
Тайвань, Введение Трампом пошлин на импорт, США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
На Тайване пошлины США назвали несправедливыми

Тайвань заявил, что пошлины США не отражают ситуации в отношениях двух стран

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Башня Тайбэй 101, Тайвань
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Пошлины США не отражают реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня, несправедливы по отношению к Тайваню, заявила официальный представитель Исполнительного юаня (главный исполнительный орган) Тайваня Ли Хуэйчжи.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС, 34% - на товары из Китая, а также 32% на товары из Тайваня.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
ЕС готов к переговорам по пошлинам, заявила Глава ЕК
Вчера, 06:30
“Предложенная тарифная ставка не отражает реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня, является несправедливой по отношению к Тайваню”, - сказала Ли Хуэйчжи, слова которой приводит Международное радио Тайваня.
По ее словам, глава Исполнительного Юаня Чжо Жунтай поручил офису по торгово-экономическим переговорам незамедлительно провести анализ всех аспектов, в которых данная высокая тарифная ставка является необоснованной и несправедливой по отношению к Тайваню, а также “заявить строгую позицию торговому представителю США и потребовать разъяснений”.
Токио - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Япония опасается, что решение США по пошлинам не соответствует нормам ВТО
Вчера, 06:58
 
ТайваньВведение Трампом пошлин на импортСШАКитайДональд ТрампЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала