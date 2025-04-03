https://ria.ru/20250403/tayvan-2009027760.html

На Тайване пошлины США назвали несправедливыми

На Тайване пошлины США назвали несправедливыми - РИА Новости, 03.04.2025

На Тайване пошлины США назвали несправедливыми

Пошлины США не отражают реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня, несправедливы по отношению к Тайваню, заявила официальный... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:57:00+03:00

2025-04-03T07:57:00+03:00

2025-04-03T07:58:00+03:00

тайвань

введение трампом пошлин на импорт

сша

китай

дональд трамп

евросоюз

в мире

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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Пошлины США не отражают реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня, несправедливы по отношению к Тайваню, заявила официальный представитель Исполнительного юаня (главный исполнительный орган) Тайваня Ли Хуэйчжи.В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС, 34% - на товары из Китая, а также 32% на товары из Тайваня.“Предложенная тарифная ставка не отражает реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня, является несправедливой по отношению к Тайваню”, - сказала Ли Хуэйчжи, слова которой приводит Международное радио Тайваня.По ее словам, глава Исполнительного Юаня Чжо Жунтай поручил офису по торгово-экономическим переговорам незамедлительно провести анализ всех аспектов, в которых данная высокая тарифная ставка является необоснованной и несправедливой по отношению к Тайваню, а также “заявить строгую позицию торговому представителю США и потребовать разъяснений”.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009023397.html

https://ria.ru/20250403/japonija-2009024408.html

тайвань

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тайвань, введение трампом пошлин на импорт, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, в мире