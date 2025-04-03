https://ria.ru/20250403/tayvan-2009027760.html
На Тайване пошлины США назвали несправедливыми
На Тайване пошлины США назвали несправедливыми - РИА Новости, 03.04.2025
На Тайване пошлины США назвали несправедливыми
Пошлины США не отражают реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня, несправедливы по отношению к Тайваню, заявила официальный... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:57:00+03:00
2025-04-03T07:57:00+03:00
2025-04-03T07:58:00+03:00
тайвань
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Пошлины США не отражают реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня, несправедливы по отношению к Тайваню, заявила официальный представитель Исполнительного юаня (главный исполнительный орган) Тайваня Ли Хуэйчжи.В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС, 34% - на товары из Китая, а также 32% на товары из Тайваня.“Предложенная тарифная ставка не отражает реальной ситуации в торгово-экономических отношениях США и Тайваня, является несправедливой по отношению к Тайваню”, - сказала Ли Хуэйчжи, слова которой приводит Международное радио Тайваня.По ее словам, глава Исполнительного Юаня Чжо Жунтай поручил офису по торгово-экономическим переговорам незамедлительно провести анализ всех аспектов, в которых данная высокая тарифная ставка является необоснованной и несправедливой по отношению к Тайваню, а также “заявить строгую позицию торговому представителю США и потребовать разъяснений”.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тайвань, введение трампом пошлин на импорт, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, в мире
Тайвань, Введение Трампом пошлин на импорт, США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
На Тайване пошлины США назвали несправедливыми
Тайвань заявил, что пошлины США не отражают ситуации в отношениях двух стран