https://ria.ru/20250403/tayvan-2009023660.html

Новая Зеландия обеспокоена военными учениями у Тайваня

Новая Зеландия обеспокоена военными учениями у Тайваня - РИА Новости, 03.04.2025

Новая Зеландия обеспокоена военными учениями у Тайваня

Новая Зеландия выразила обеспокоенность недавними крупномасштабными военными учениями вокруг Тайваня (КНР), следует из заявления МИД страны. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T06:42:00+03:00

2025-04-03T06:42:00+03:00

2025-04-03T06:42:00+03:00

в мире

тайвань

китай

новая зеландия

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

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ДЖАКАРТА, 3 апр – РИА Новости. Новая Зеландия выразила обеспокоенность недавними крупномасштабными военными учениями вокруг Тайваня (КНР), следует из заявления МИД страны. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что Народно-освободительная армия Китая в среду завершила масштабные двухдневные военные учения вокруг Тайваня. "Новая Зеландия обеспокоена крупномасштабными военными учениями вокруг Тайваня. Мы призываем к сдержанности и избеганию действий, которые могут подорвать мир и стабильность. Мы призываем к решению проблем, связанных с проливом, путем диалога", - говорится в заявлении, опубликованном МИД в соцсети X. Вчера официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня абсолютно законны, необходимы и разумны, они демонстрируют решимость и волю защищать суверенитет и территориальную целостность страны. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20250402/kitaj-2008938474.html

https://ria.ru/20250402/ucheniya-2008819945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай, новая зеландия, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая