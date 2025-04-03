https://ria.ru/20250403/tayvan-2009023660.html
Новая Зеландия обеспокоена военными учениями у Тайваня
Новая Зеландия обеспокоена военными учениями у Тайваня - РИА Новости, 03.04.2025
Новая Зеландия обеспокоена военными учениями у Тайваня
Новая Зеландия выразила обеспокоенность недавними крупномасштабными военными учениями вокруг Тайваня (КНР), следует из заявления МИД страны. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T06:42:00+03:00
2025-04-03T06:42:00+03:00
2025-04-03T06:42:00+03:00
в мире
тайвань
китай
новая зеландия
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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ДЖАКАРТА, 3 апр – РИА Новости. Новая Зеландия выразила обеспокоенность недавними крупномасштабными военными учениями вокруг Тайваня (КНР), следует из заявления МИД страны. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что Народно-освободительная армия Китая в среду завершила масштабные двухдневные военные учения вокруг Тайваня. "Новая Зеландия обеспокоена крупномасштабными военными учениями вокруг Тайваня. Мы призываем к сдержанности и избеганию действий, которые могут подорвать мир и стабильность. Мы призываем к решению проблем, связанных с проливом, путем диалога", - говорится в заявлении, опубликованном МИД в соцсети X. Вчера официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня абсолютно законны, необходимы и разумны, они демонстрируют решимость и волю защищать суверенитет и территориальную целостность страны. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20250402/kitaj-2008938474.html
https://ria.ru/20250402/ucheniya-2008819945.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, новая зеландия, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Новая Зеландия, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
Новая Зеландия обеспокоена военными учениями у Тайваня
МИД Новой Зеландии обеспокоен крупномасштабными военными учениями у Тайваня
ДЖАКАРТА, 3 апр – РИА Новости. Новая Зеландия выразила обеспокоенность недавними крупномасштабными военными учениями вокруг Тайваня (КНР), следует из заявления МИД страны.
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК
Ши И заявил, что Народно-освободительная армия Китая
в среду завершила масштабные двухдневные военные учения вокруг Тайваня
.
"Новая Зеландия обеспокоена крупномасштабными военными учениями вокруг Тайваня. Мы призываем к сдержанности и избеганию действий, которые могут подорвать мир и стабильность. Мы призываем к решению проблем, связанных с проливом, путем диалога", - говорится в заявлении, опубликованном МИД в соцсети X.
Вчера официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня абсолютно законны, необходимы и разумны, они демонстрируют решимость и волю защищать суверенитет и территориальную целостность страны.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США
. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).