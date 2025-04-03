https://ria.ru/20250403/taliban-2009113239.html
Талибан* выразил желание открыть представительство в США, сообщает CNN
Талибан* выразил желание открыть представительство в США, сообщает CNN - РИА Новости, 03.04.2025
Талибан* выразил желание открыть представительство в США, сообщает CNN
Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) направило властям США запрос об открытии в стране своего представительства,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:28:00+03:00
2025-04-03T14:28:00+03:00
2025-04-03T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) направило властям США запрос об открытии в стране своего представительства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника и источники, знакомые с обсуждениями. По информации телеканала, просьба была выдвинута в ходе прошедших в марте в Кабуле переговоров талибов с американской делегацией по поводу освобождения американца Джорджа Глезмана. "Талибан"* также направило запрос на открытие офиса в США, чтобы заниматься делами афганского сообщества... По предложению представителей "Талибана"*, офис необязательно должен представлять собой посольство и может быть открыт не на территории Вашингтона", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, представители движения в очередной раз подняли вопрос о признании власти "Талибана"* в Афганистане со стороны США, пишет CNN. Подчеркивается, что обсуждения между талибами* и американскими властями пока "разведочные" и проходят без конкретики, однако талибы* "хотят угодить Трампу". Ранее в марте бывший посол США в Кабуле Залмай Халилзад сообщил, что движение "Талибан"* согласилось освободить находившегося более двух лет в заключении в Афганистане американца Джорджа Глезмана, назвав освобождение жестом доброй воли в адрес президента США и американского народа.* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20250315/afganistan-2005203237.html
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, залмай халилзад, талибан, оон
В мире, США, Кабул (город), Афганистан, Залмай Халилзад, Талибан, ООН
Талибан* выразил желание открыть представительство в США, сообщает CNN
CNN: талибы попросили власти США открыть в стране представительство