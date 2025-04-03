https://ria.ru/20250403/tailand-2009023911.html

Премьер Таиланда призвала население не беспокоиться о новых пошлинах США

Премьер Таиланда призвала население не беспокоиться о новых пошлинах США - РИА Новости, 03.04.2025

Премьер Таиланда призвала население не беспокоиться о новых пошлинах США

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават заявила, что населению не стоит беспокоиться о новой политике США в отношении пошлин, которые в итоге приведут к... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T06:50:00+03:00

2025-04-03T06:50:00+03:00

2025-04-03T06:50:00+03:00

таиланд

сша

дональд трамп

пхетхонгтхан чинават

введение трампом пошлин на импорт

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ДЖАКАРТА, 3 апр – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават заявила, что населению не стоит беспокоиться о новой политике США в отношении пошлин, которые в итоге приведут к 36% налогу на поставки товаров из Таиланда. Ее слова приводит портал Thaiger.Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "В Таиланде самый высокий налог на импорт среди стран АСЕАН - 36%, стране придется реструктурировать налоги на импорт с Соединенными Штатами и создать рабочую группу по переговорам с Соединенными Штатами… В настоящее время министерство финансов и министерство торговли ищут решения", - приводит заявления премьера портал Thaiger. Политик добавила, что обсуждение различных мер корректировки пошлин ведется постоянно, поэтому населению "не о чем беспокоиться".

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009023397.html

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таиланд

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таиланд, сша, дональд трамп, пхетхонгтхан чинават, введение трампом пошлин на импорт