Премьер Таиланда призвала население не беспокоиться о новых пошлинах США
Премьер Таиланда Чинават: стране не стоит беспокоиться о новых пошлинах США
© AP Photo / Sakchai LalitЛидер партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават
© AP Photo / Sakchai Lalit
Лидер партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 3 апр – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават заявила, что населению не стоит беспокоиться о новой политике США в отношении пошлин, которые в итоге приведут к 36% налогу на поставки товаров из Таиланда. Ее слова приводит портал Thaiger.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
"В Таиланде самый высокий налог на импорт среди стран АСЕАН - 36%, стране придется реструктурировать налоги на импорт с Соединенными Штатами и создать рабочую группу по переговорам с Соединенными Штатами… В настоящее время министерство финансов и министерство торговли ищут решения", - приводит заявления премьера портал Thaiger.
Политик добавила, что обсуждение различных мер корректировки пошлин ведется постоянно, поэтому населению "не о чем беспокоиться".