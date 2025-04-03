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Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 военных ВСУ
Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 военных ВСУ - РИА Новости, 03.04.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:25:00+03:00
2025-04-03T13:25:00+03:00
2025-04-03T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, янтарный, запорожская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Янтарный, Запорожская область, Херсонская область , Безопасность
Бойцы "Днепра" уничтожили до 60 военных ВСУ
Минобороны: бойцы "Днепра" уничтожили до 60 военных ВСУ