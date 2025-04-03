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ВС России освободили Лобковое в Запорожской области
ВС России освободили Лобковое в Запорожской области - РИА Новости, 03.04.2025
ВС России освободили Лобковое в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области, уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, сообщило... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:23:00+03:00
2025-04-03T13:23:00+03:00
2025-04-03T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области, уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Янтарный, Безопасность
ВС России освободили Лобковое в Запорожской области
Минобороны: ВС России освободили Лобковое в Запорожской области