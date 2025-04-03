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ВС России освободили Лобковое в Запорожской области - РИА Новости, 03.04.2025
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13:23 03.04.2025 (обновлено: 14:03 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/svo-2009093017.html
ВС России освободили Лобковое в Запорожской области
ВС России освободили Лобковое в Запорожской области - РИА Новости, 03.04.2025
ВС России освободили Лобковое в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области, уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, сообщило... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:23:00+03:00
2025-04-03T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
янтарный
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области, уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, янтарный, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Янтарный, Безопасность
ВС России освободили Лобковое в Запорожской области

Минобороны: ВС России освободили Лобковое в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области, уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Днепр" освободили село Лобковое в Запорожской области
Подразделения группировки войск Днепр освободили село Лобковое в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили село Лобковое в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияЯнтарныйБезопасность
 
 
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