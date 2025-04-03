https://ria.ru/20250403/svo--2009109380.html

Вопросы поддержки участников СВО обсудили на Народном форуме в Иркутске

Вопросы поддержки участников СВО обсудили на Народном форуме в Иркутске - РИА Новости, 03.04.2025

Вопросы поддержки участников СВО обсудили на Народном форуме в Иркутске

Вопросы поддержки участников СВО и членов их семей в рамках реализации программы "Герои Приангарья", в которой на текущий момент зарегистрировались более 850... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:18:00+03:00

2025-04-03T14:18:00+03:00

2025-04-03T14:18:00+03:00

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

сво

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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Вопросы поддержки участников СВО и членов их семей в рамках реализации программы "Герои Приангарья", в которой на текущий момент зарегистрировались более 850 человек, обсудили на II Народном форуме "Мир всем" в Иркутске, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Иркутской области проходит II Народный форум "Мир всем". В нем принимают участие более 500 человек. Среди целей мероприятия – создание площадки для консолидации усилий институтов гражданского общества, органов власти, лидеров общественного мнения, бизнеса, деятелей культуры и образования; формирование целостного образа Победы в условиях современной геополитической обстановки; укрепление традиционных ценностей, духовно-нравственного единства и патриотизма как основы национальной консолидации. На открытии прозвучали видеообращения заместителя главы Всемирного русского народного собора Сергея Рудова и философа, политолога, социолога, переводчика и общественного деятеля Александра Дугина. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, Народный форум "Мир всем" проводится в регионе при поддержке Фонда президентских грантов 2024 года и призван стать платформой для развития просветительской деятельности и новых проектов. "На форуме поднимаются вопросы поддержки участников СВО и членов их семей в рамках программы "Герои Приангарья", направленной на обучение и адаптацию к мирной жизни бойцов, которые проявили свои лучшие качества в условиях специальной и контртеррористической операций. На сегодняшний день в программе зарегистрировалось более 850 человек, из них 178 ветеранов и 488 действующих участников СВО. В том числе 34 бойца из подавших заявления награждены орденом Мужества", - сообщил Игорь Кобзев. На форуме также поднимались вопросы демографии, материнства и детства, ключевые темы воспитания и развития духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи. Педагогов познакомили с документальным фильмом "О времени, о детях, о судьбе", посвященным учителям города Кировска Луганской Народной Республики. В презентации ленты приняли участие представители системы образования Кировска. Проект "Мир всем" реализуется православным приходом Харлампиевского храма Иркутска в партнерстве с Комитетом семей воинов Отечества Иркутской области.

https://ria.ru/20250402/irkutsk-2008922571.html

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иркутская область, игорь кобзев, сво