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В Новгородской области суд признал преступления нацистов геноцидом - РИА Новости, 03.04.2025
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13:40 03.04.2025 (обновлено: 13:43 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/sud-2009096838.html
В Новгородской области суд признал преступления нацистов геноцидом
В Новгородской области суд признал преступления нацистов геноцидом - РИА Новости, 03.04.2025
В Новгородской области суд признал преступления нацистов геноцидом
Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:40:00+03:00
2025-04-03T13:43:00+03:00
новгородская область
россия
малая вишера
александра дронова
елена малышева
новгородский областной суд
генеральная прокуратура рф
вторая мировая война (1939-1945)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Новгородский областной суд удовлетворил заявление прокурора области в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории региона в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Прокуратура региона просила признать юридическим фактом установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в отношении не менее 15403 советских граждан и 186760 военнопленных в 1941-1945 годах на территории Ленинградской (с 5 июля 1944 года - Новгородской) области. В ходе рассмотрения дела прокуратура уточнила сведения о числе погибших, сославшись на экспертное заключение. Согласно нему, общие потери Новгородской области с июля 1941 по февраль 1944 годов составили более 309 тысяч человек. Кроме того, угнаны в рабство на принудительные работы не менее 169 767 человек, не менее 186 760 военнопленных Красной Армии уничтожены. Выездное заседание суда прошло в четверг в областной филармонии с участием врио губернатора Александра Дронова. Место проведения было выбрано неслучайно: на сцене филармонии в декабре 1947 года уже проходил открытый процесс над солдатами вермахта. Решение огласила судья Елена Павлова. Ранее в суде выступили пять свидетелей, в их числе бывший малолетний узник, дети пострадавших в годы оккупации мирных жителей, руководитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов. В качестве экспертов были привлечены ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Борис Ковалев и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. По данным Генпрокуратуры, во время Великой Отечественной войны в Новгородской области действовали сформированные захватчиками карательные батальоны, которые массово уничтожали мирное население и военнопленных. Попавшие в плен бойцы Красной Армии содержались в концентрационных лагерях в нечеловеческих условиях, подвергались истязаниям и пыткам. За время оккупации гитлеровцами почти полностью были уничтожены города Малая Вишера, Новгород (сейчас – Великий Новгород), Сольцы, Старая Русса и Чудово. Варварскому разрушению подверглись многочисленные памятники русского зодчества: был разобран и подготовлен к отправке в Германию памятник "Тысячелетие России". Общая сумма ущерба, причиненного оккупантами, в переводе на текущий курс составляет более 48 триллионов рублей. Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судов региона, именно в Новгородской области был создан судебный прецедент о признании геноцида. Так, в октябре 2020 года Солецкий районный суд первым в России вынес решение о признании массовых убийств советских граждан, совершенных нацистами в районе деревни Жестяная Горка в 1942-1943 годах, геноцидом советского народа. Как сообщает СУСК РФ, решение Новгородского областного суда станет завершающим в ряде судебных процессов, прошедших в российских регионах, по признанию нацистского геноцида в отношении советских граждан.
https://ria.ru/20250314/genotsid-2004969654.html
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новгородская область, россия, малая вишера, александра дронова, елена малышева, новгородский областной суд , генеральная прокуратура рф, вторая мировая война (1939-1945), происшествия
Новгородская область, Россия, Малая Вишера, Александра Дронова, Елена Малышева, Новгородский областной суд , Генеральная прокуратура РФ, Вторая мировая война (1939-1945), Происшествия
В Новгородской области суд признал преступления нацистов геноцидом

Суд признал преступления нацистов в Новгородской области геноцидом народов СССР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по геноциду советских граждан нацистами в годы Великой Отечественной войны в Великом Новгороде
Заседание суда по геноциду советских граждан нацистами в годы Великой Отечественной войны в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заседание суда по геноциду советских граждан нацистами в годы Великой Отечественной войны в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Новгородский областной суд удовлетворил заявление прокурора области в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории региона в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников.
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Суд признал геноцидом преступления нацистов в Архангельской области
14 марта, 12:24
Прокуратура региона просила признать юридическим фактом установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в отношении не менее 15403 советских граждан и 186760 военнопленных в 1941-1945 годах на территории Ленинградской (с 5 июля 1944 года - Новгородской) области. В ходе рассмотрения дела прокуратура уточнила сведения о числе погибших, сославшись на экспертное заключение. Согласно нему, общие потери Новгородской области с июля 1941 по февраль 1944 годов составили более 309 тысяч человек. Кроме того, угнаны в рабство на принудительные работы не менее 169 767 человек, не менее 186 760 военнопленных Красной Армии уничтожены.
Выездное заседание суда прошло в четверг в областной филармонии с участием врио губернатора Александра Дронова. Место проведения было выбрано неслучайно: на сцене филармонии в декабре 1947 года уже проходил открытый процесс над солдатами вермахта.
Решение огласила судья Елена Павлова.
Ранее в суде выступили пять свидетелей, в их числе бывший малолетний узник, дети пострадавших в годы оккупации мирных жителей, руководитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов. В качестве экспертов были привлечены ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Борис Ковалев и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.
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Пособника фашистов Серафимовича признали виновным в геноциде
28 марта, 10:02
По данным Генпрокуратуры, во время Великой Отечественной войны в Новгородской области действовали сформированные захватчиками карательные батальоны, которые массово уничтожали мирное население и военнопленных. Попавшие в плен бойцы Красной Армии содержались в концентрационных лагерях в нечеловеческих условиях, подвергались истязаниям и пыткам. За время оккупации гитлеровцами почти полностью были уничтожены города Малая Вишера, Новгород (сейчас – Великий Новгород), Сольцы, Старая Русса и Чудово. Варварскому разрушению подверглись многочисленные памятники русского зодчества: был разобран и подготовлен к отправке в Германию памятник "Тысячелетие России". Общая сумма ущерба, причиненного оккупантами, в переводе на текущий курс составляет более 48 триллионов рублей.
Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судов региона, именно в Новгородской области был создан судебный прецедент о признании геноцида. Так, в октябре 2020 года Солецкий районный суд первым в России вынес решение о признании массовых убийств советских граждан, совершенных нацистами в районе деревни Жестяная Горка в 1942-1943 годах, геноцидом советского народа.
Как сообщает СУСК РФ, решение Новгородского областного суда станет завершающим в ряде судебных процессов, прошедших в российских регионах, по признанию нацистского геноцида в отношении советских граждан.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Преступления нацистов в Мурманской области в годы войны признали геноцидом
24 марта, 15:07
 
Новгородская областьРоссияМалая ВишераАлександра ДроноваЕлена МалышеваНовгородский областной судГенеральная прокуратура РФВторая мировая война (1939-1945)Происшествия
 
 
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