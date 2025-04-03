https://ria.ru/20250403/sud-2009096838.html

В Новгородской области суд признал преступления нацистов геноцидом

В Новгородской области суд признал преступления нацистов геноцидом - РИА Новости, 03.04.2025

В Новгородской области суд признал преступления нацистов геноцидом

Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:40:00+03:00

2025-04-03T13:40:00+03:00

2025-04-03T13:43:00+03:00

новгородская область

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новгородский областной суд

генеральная прокуратура рф

вторая мировая война (1939-1945)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Новгородский областной суд удовлетворил заявление прокурора области в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории региона в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Прокуратура региона просила признать юридическим фактом установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в отношении не менее 15403 советских граждан и 186760 военнопленных в 1941-1945 годах на территории Ленинградской (с 5 июля 1944 года - Новгородской) области. В ходе рассмотрения дела прокуратура уточнила сведения о числе погибших, сославшись на экспертное заключение. Согласно нему, общие потери Новгородской области с июля 1941 по февраль 1944 годов составили более 309 тысяч человек. Кроме того, угнаны в рабство на принудительные работы не менее 169 767 человек, не менее 186 760 военнопленных Красной Армии уничтожены. Выездное заседание суда прошло в четверг в областной филармонии с участием врио губернатора Александра Дронова. Место проведения было выбрано неслучайно: на сцене филармонии в декабре 1947 года уже проходил открытый процесс над солдатами вермахта. Решение огласила судья Елена Павлова. Ранее в суде выступили пять свидетелей, в их числе бывший малолетний узник, дети пострадавших в годы оккупации мирных жителей, руководитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов. В качестве экспертов были привлечены ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Борис Ковалев и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. По данным Генпрокуратуры, во время Великой Отечественной войны в Новгородской области действовали сформированные захватчиками карательные батальоны, которые массово уничтожали мирное население и военнопленных. Попавшие в плен бойцы Красной Армии содержались в концентрационных лагерях в нечеловеческих условиях, подвергались истязаниям и пыткам. За время оккупации гитлеровцами почти полностью были уничтожены города Малая Вишера, Новгород (сейчас – Великий Новгород), Сольцы, Старая Русса и Чудово. Варварскому разрушению подверглись многочисленные памятники русского зодчества: был разобран и подготовлен к отправке в Германию памятник "Тысячелетие России". Общая сумма ущерба, причиненного оккупантами, в переводе на текущий курс составляет более 48 триллионов рублей. Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судов региона, именно в Новгородской области был создан судебный прецедент о признании геноцида. Так, в октябре 2020 года Солецкий районный суд первым в России вынес решение о признании массовых убийств советских граждан, совершенных нацистами в районе деревни Жестяная Горка в 1942-1943 годах, геноцидом советского народа. Как сообщает СУСК РФ, решение Новгородского областного суда станет завершающим в ряде судебных процессов, прошедших в российских регионах, по признанию нацистского геноцида в отношении советских граждан.

https://ria.ru/20250314/genotsid-2004969654.html

https://ria.ru/20250328/serafimovich-2007868781.html

https://ria.ru/20250324/genotsid-2006972866.html

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новгородская область, россия, малая вишера, александра дронова, елена малышева, новгородский областной суд , генеральная прокуратура рф, вторая мировая война (1939-1945), происшествия