https://ria.ru/20250403/sud-2009065860.html

В Сочи суд вынес приговор мужчине, забившему до смерти дочь сожительницы

В Сочи суд вынес приговор мужчине, забившему до смерти дочь сожительницы - РИА Новости, 03.04.2025

В Сочи суд вынес приговор мужчине, забившему до смерти дочь сожительницы

Центральный районный суд города Сочи вынес приговор и назначил наказание в виде 18 лет колонии особого режима Игорю Савватееву, который забил ремнем до смерти... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:36:00+03:00

2025-04-03T11:36:00+03:00

2025-04-03T11:36:00+03:00

происшествия

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 3 апр – РИА Новости. Центральный районный суд города Сочи вынес приговор и назначил наказание в виде 18 лет колонии особого режима Игорю Савватееву, который забил ремнем до смерти дочь своей сожительницы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "На основании обвинительного вердикта присяжных суд постановил обвинительный приговор, назначив Савватееву наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет. С учетом опасного рецидива совершенного преступления назначенное наказание осужденному надлежит отбывать в колонии особого режима", – говорится в сообщении ведомства. В конце марта коллегия присяжных заседателей единогласно признала Савватеева виновным по всем пунктам предъявленного обвинения, а именно истязание и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Инцидент произошел 27 мая 2023 года в съемном жилье, которое Игорь Савватеев арендовал с сожительницей. Вместе с ними проживала семилетняя дочь женщины. Мужчина нанес девочке 15-17 ударов ремнем по различным частям тела, голове и животу. После избиения состояние ребенка ухудшалось, но никто не вызывал скорую. В ночь на 2 июня, когда девочке стало хуже, мать все же вызвала "скорую". Ребенок скончался в машине медиков. Мужчина, по информации следствия, объяснял свои действия непослушанием девочки.

https://ria.ru/20250206/chernjahovsk-1997782063.html

https://ria.ru/20250210/prokuratura-1998333263.html

сочи

краснодарский край

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происшествия, сочи, краснодарский край