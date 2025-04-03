https://ria.ru/20250403/sud-2009049889.html

В Москве судят повара, отправлявшего военным бомбы в посылках

В Москве судят повара, отправлявшего военным бомбы в посылках - РИА Новости, 03.04.2025

В Москве судят повара, отправлявшего военным бомбы в посылках

Второй западный окружной военный суд рассматривает дело повара Вадима Чалого, по заданию украинских спецслужб отправившего трем полковникам российской армии... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:43:00+03:00

2025-04-03T10:43:00+03:00

2025-04-03T10:43:00+03:00

происшествия

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украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассматривает дело повара Вадима Чалого, по заданию украинских спецслужб отправившего трем полковникам российской армии взрывные устройства под видом "подарка от сослуживцев", сообщили РИА Новости в суде. "Вадим Чалый в суде признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших", - сказали в суде. Чалый по образованию повар, ему вменяется три покушения на теракт и незаконное хранение взрывных устройств, добавили в инстанции. По данным следствия, Чалый курьерской службой передал взрывные устройства трем полковникам ВС РФ, они были оформлены в посылки и преподносились как "подарки от сослуживцев". К счастью, никто не пострадал - получатели были в командировках и не успели открыть посылки. В июле 2024 года ФСБ сообщала о предотвращении попытки украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских военнослужащих Москве. Был задержан гражданин РФ 1994 года рождения, который по заданию военной разведки Украины через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам их проживания. Бомбы должны были быть приведены в действие после отчетов курьеров о доставке посылок адресатам, отмечали тогда в ФСБ.

https://ria.ru/20250313/fsb-2004679728.html

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происшествия, россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)