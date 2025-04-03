https://ria.ru/20250403/stubb-2009092396.html

Стубб: "Коалиция желающих" признала необходимость разговора с Путиным

Стубб: "Коалиция желающих" признала необходимость разговора с Путиным - РИА Новости, 03.04.2025

Стубб: "Коалиция желающих" признала необходимость разговора с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что так называемая "коалиция желающих" по Украине признала, что хотя бы один из европейских лидеров должен... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:22:00+03:00

2025-04-03T13:22:00+03:00

2025-04-03T13:32:00+03:00

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украина

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владимир путин

александер ван дер беллен

сергей лавров

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что так называемая "коалиция желающих" по Украине признала, что хотя бы один из европейских лидеров должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным."В ходе беседы, которая состоялась в рамках коалиции желающих в прошлый четверг в Париже, была признана реальность того, что на каком-то этапе по крайней мере один европейский лидер должен будет вступить в контакт с Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Хельсинки, отвечая на вопрос о взаимодействии с Путиным. Трансляция велась на сайте канцелярии финского президента.Стубб добавил, что, по его мнению, связаться с российским лидером стоит представителям "коалиции желающих" - Франции или Великобритании.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

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европа, украина, россия, париж, владимир путин, александер ван дер беллен, сергей лавров, европейский совет, евросоюз, нато, в мире