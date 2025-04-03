Стубб: "Коалиция желающих" признала необходимость разговора с Путиным
Стубб: "Коалиция желающих" признала, что Европа должна поговорить с Путиным
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что так называемая "коалиция желающих" по Украине признала, что хотя бы один из европейских лидеров должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
"В ходе беседы, которая состоялась в рамках коалиции желающих в прошлый четверг в Париже, была признана реальность того, что на каком-то этапе по крайней мере один европейский лидер должен будет вступить в контакт с Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Хельсинки, отвечая на вопрос о взаимодействии с Путиным. Трансляция велась на сайте канцелярии финского президента.
Стубб добавил, что, по его мнению, связаться с российским лидером стоит представителям "коалиции желающих" - Франции или Великобритании.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.