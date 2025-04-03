Рейтинг@Mail.ru
Стубб: "Коалиция желающих" признала необходимость разговора с Путиным - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 03.04.2025 (обновлено: 13:32 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/stubb-2009092396.html
Стубб: "Коалиция желающих" признала необходимость разговора с Путиным
Стубб: "Коалиция желающих" признала необходимость разговора с Путиным - РИА Новости, 03.04.2025
Стубб: "Коалиция желающих" признала необходимость разговора с Путиным
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что так называемая "коалиция желающих" по Украине признала, что хотя бы один из европейских лидеров должен... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:22:00+03:00
2025-04-03T13:32:00+03:00
европа
украина
россия
париж
владимир путин
александер ван дер беллен
сергей лавров
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_0:170:3116:1923_1920x0_80_0_0_efa3fef43f378b8b0591a2117b5c4912.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что так называемая "коалиция желающих" по Украине признала, что хотя бы один из европейских лидеров должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным."В ходе беседы, которая состоялась в рамках коалиции желающих в прошлый четверг в Париже, была признана реальность того, что на каком-то этапе по крайней мере один европейский лидер должен будет вступить в контакт с Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Хельсинки, отвечая на вопрос о взаимодействии с Путиным. Трансляция велась на сайте канцелярии финского президента.Стубб добавил, что, по его мнению, связаться с российским лидером стоит представителям "коалиции желающих" - Франции или Великобритании.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250403/megafondy-2008880498.html
https://ria.ru/20250402/evropa-2008776157.html
европа
украина
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_8485fc27adeb5799aa1cafcbd8a2e7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, украина, россия, париж, владимир путин, александер ван дер беллен, сергей лавров, европейский совет, евросоюз, нато, в мире
Европа, Украина, Россия, Париж, Владимир Путин, Александер Ван дер Беллен, Сергей Лавров, Европейский совет, Евросоюз, НАТО, В мире
Стубб: "Коалиция желающих" признала необходимость разговора с Путиным

Стубб: "Коалиция желающих" признала, что Европа должна поговорить с Путиным

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что так называемая "коалиция желающих" по Украине признала, что хотя бы один из европейских лидеров должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
"В ходе беседы, которая состоялась в рамках коалиции желающих в прошлый четверг в Париже, была признана реальность того, что на каком-то этапе по крайней мере один европейский лидер должен будет вступить в контакт с Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Хельсинки, отвечая на вопрос о взаимодействии с Путиным. Трансляция велась на сайте канцелярии финского президента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Как мегафонды стали для США инструментом контроля над Европой
Вчера, 08:00
Стубб добавил, что, по его мнению, связаться с российским лидером стоит представителям "коалиции желающих" - Франции или Великобритании.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Мы любим вас снова: Россия нащупала главную болевую точку Европы
2 апреля, 08:00
 
ЕвропаУкраинаРоссияПарижВладимир ПутинАлександер Ван дер БелленСергей ЛавровЕвропейский советЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала