https://ria.ru/20250403/stipendiya-2009046074.html

Утверждены правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов

Утверждены правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов - РИА Новости, 03.04.2025

Утверждены правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов

Правительство РФ утвердило правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:35:00+03:00

2025-04-03T10:35:00+03:00

2025-04-03T10:37:00+03:00

россия

михаил мишустин

образование - общество

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782554840_0:249:3036:1957_1920x0_80_0_0_4be19baf3249abe52ef4d2bdfe90230e.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. "С 1 сентября 2025 года размер ежемесячной президентской стипендии для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования, вырастет до 30 тысяч рублей в месяц. Постановление, утверждающее правила назначения и выплаты такой стипендии, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине.Президентская стипендия для студентов вузов будет назначаться по результатам конкурса, который должен проводиться по девяти направлениям: "Математические и естественные науки", "Инженерное дело, технологии и технические науки", "Здравоохранение и медицинские науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Науки об обществе", "Образование педагогические науки", "Гуманитарные науки", "Искусство и культура", "Оборона и безопасность государства. Военные науки". Стипендия будет назначаться сроком на один год, а общее число ее получателей составит не более 3,4 тысячи человек ежегодно. "Претендовать на получение стипендии смогут студенты третьего и последующего курсов, которые обучаются по программам бакалавриата и специалитета, а также те, кто учится в магистратуре", - пояснили в кабмине. Кандидаты на получение стипендии не должны иметь академической задолженности и удовлетворительных оценок. По итогам промежуточных аттестаций у них должно быть не менее 75% оценок "отлично". Кроме того, студенты-кандидаты должны стать победителями международных или всероссийских студенческих конкурсов и олимпиад, иметь опыт участия в научных исследованиях и конструкторских разработках или разработках инновационных технологий, а также иметь публикации в авторитетных научных изданиях. Действующий сейчас порядок назначения и выплаты стипендии определяется распоряжением президента, подписанным еще в 1993 году. Размер стипендии для студентов составляет 7 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20250203/professii-1776484918.html

https://ria.ru/20250220/zhirinovskij-2000588272.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, образование - общество, правительство рф