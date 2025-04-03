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Утверждены правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов - РИА Новости, 03.04.2025
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10:35 03.04.2025 (обновлено: 10:37 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/stipendiya-2009046074.html
Утверждены правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов
Утверждены правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов - РИА Новости, 03.04.2025
Утверждены правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов
Правительство РФ утвердило правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:35:00+03:00
2025-04-03T10:37:00+03:00
россия
михаил мишустин
образование - общество
правительство рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. "С 1 сентября 2025 года размер ежемесячной президентской стипендии для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования, вырастет до 30 тысяч рублей в месяц. Постановление, утверждающее правила назначения и выплаты такой стипендии, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине.Президентская стипендия для студентов вузов будет назначаться по результатам конкурса, который должен проводиться по девяти направлениям: "Математические и естественные науки", "Инженерное дело, технологии и технические науки", "Здравоохранение и медицинские науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Науки об обществе", "Образование педагогические науки", "Гуманитарные науки", "Искусство и культура", "Оборона и безопасность государства. Военные науки". Стипендия будет назначаться сроком на один год, а общее число ее получателей составит не более 3,4 тысячи человек ежегодно. "Претендовать на получение стипендии смогут студенты третьего и последующего курсов, которые обучаются по программам бакалавриата и специалитета, а также те, кто учится в магистратуре", - пояснили в кабмине. Кандидаты на получение стипендии не должны иметь академической задолженности и удовлетворительных оценок. По итогам промежуточных аттестаций у них должно быть не менее 75% оценок "отлично". Кроме того, студенты-кандидаты должны стать победителями международных или всероссийских студенческих конкурсов и олимпиад, иметь опыт участия в научных исследованиях и конструкторских разработках или разработках инновационных технологий, а также иметь публикации в авторитетных научных изданиях. Действующий сейчас порядок назначения и выплаты стипендии определяется распоряжением президента, подписанным еще в 1993 году. Размер стипендии для студентов составляет 7 тысяч рублей в месяц.
https://ria.ru/20250203/professii-1776484918.html
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россия, михаил мишустин, образование - общество, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Образование - Общество, Правительство РФ
Утверждены правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов

Правительство РФ утвердило правила выплаты президентской стипендии для студентов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила выплаты президентской стипендии для студентов вузов, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.
"С 1 сентября 2025 года размер ежемесячной президентской стипендии для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования, вырастет до 30 тысяч рублей в месяц. Постановление, утверждающее правила назначения и выплаты такой стипендии, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине.
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Президентская стипендия для студентов вузов будет назначаться по результатам конкурса, который должен проводиться по девяти направлениям: "Математические и естественные науки", "Инженерное дело, технологии и технические науки", "Здравоохранение и медицинские науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Науки об обществе", "Образование педагогические науки", "Гуманитарные науки", "Искусство и культура", "Оборона и безопасность государства. Военные науки". Стипендия будет назначаться сроком на один год, а общее число ее получателей составит не более 3,4 тысячи человек ежегодно.
"Претендовать на получение стипендии смогут студенты третьего и последующего курсов, которые обучаются по программам бакалавриата и специалитета, а также те, кто учится в магистратуре", - пояснили в кабмине.
Кандидаты на получение стипендии не должны иметь академической задолженности и удовлетворительных оценок. По итогам промежуточных аттестаций у них должно быть не менее 75% оценок "отлично". Кроме того, студенты-кандидаты должны стать победителями международных или всероссийских студенческих конкурсов и олимпиад, иметь опыт участия в научных исследованиях и конструкторских разработках или разработках инновационных технологий, а также иметь публикации в авторитетных научных изданиях.
Действующий сейчас порядок назначения и выплаты стипендии определяется распоряжением президента, подписанным еще в 1993 году. Размер стипендии для студентов составляет 7 тысяч рублей в месяц.
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