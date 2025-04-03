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Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов из-за пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
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17:13 03.04.2025 (обновлено: 17:47 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/stellantis-2009163262.html
Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов из-за пошлин США
Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов из-за пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов из-за пошлин США
Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов в Канаде и Мексике из-за американских пошлин, сообщил РИА Новости представитель по связям с... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:13:00+03:00
2025-04-03T17:47:00+03:00
экономика
авто
сша
канада
мексика
в мире
введение трампом пошлин на импорт
евросоюз
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ГААГА, 3 апр — РИА Новости. Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов в Канаде и Мексике из-за американских пошлин, сообщил РИА Новости представитель по связям с общественностью компании Йерун Маас."Stellantis продолжает оценивать последствия недавно объявленных пошлин США на импортные автомобили и продолжит взаимодействовать с администрацией США по этим изменениям политики. Немедленные действия, которые нам необходимо предпринять, включают временную остановку производства на некоторых наших канадских и мексиканских сборочных заводах", — сказал собеседник агентства.Маас уточнил, что решение повлияет на несколько предприятий Stellantis по производству силовых установок и штамповочных изделий в США, которые поддерживают работу этих заводов.В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Трамп назвал свои действия декларацией экономической независимости Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html
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экономика, авто, сша, канада, мексика, в мире, введение трампом пошлин на импорт, евросоюз, дональд трамп, нидерланды, скотт бессент
Экономика, Авто, США, Канада, Мексика, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт, Евросоюз, Дональд Трамп, Нидерланды, Скотт Бессент
Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов из-за пошлин США

Stellantis приостановит работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин США

© Getty Images / Bill PuglianoСборочный завод Stellantis Windsor в Виндзоре, Канада
Сборочный завод Stellantis Windsor в Виндзоре, Канада - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / Bill Pugliano
Сборочный завод Stellantis Windsor в Виндзоре, Канада. Архивное фото
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ГААГА, 3 апр — РИА Новости. Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов в Канаде и Мексике из-за американских пошлин, сообщил РИА Новости представитель по связям с общественностью компании Йерун Маас.
"Stellantis продолжает оценивать последствия недавно объявленных пошлин США на импортные автомобили и продолжит взаимодействовать с администрацией США по этим изменениям политики. Немедленные действия, которые нам необходимо предпринять, включают временную остановку производства на некоторых наших канадских и мексиканских сборочных заводах", — сказал собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Вчера, 11:58
Маас уточнил, что решение повлияет на несколько предприятий Stellantis по производству силовых установок и штамповочных изделий в США, которые поддерживают работу этих заводов.

Stellantis — транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году после слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов — Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot. Штаб-квартира находится в Нидерландах.

Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Медведев предрек европейской экономике смерть из-за американских пошлин
Вчера, 14:39
В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети X

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4

Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.

© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Трамп назвал свои действия декларацией экономической независимости Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.

В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после объявления о введении взаимных пошлин на импорт из других стран - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Вчера, 10:03
 
ЭкономикаАвтоСШАКанадаМексикаВ миреВведение Трампом пошлин на импортЕвросоюзДональд ТрампНидерландыСкотт Бессент
 
 
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