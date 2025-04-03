Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов из-за пошлин США

Stellantis приостановит работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин США
Stellantis — транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году после слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов — Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot. Штаб-квартира находится в Нидерландах.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.