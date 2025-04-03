https://ria.ru/20250403/stellantis-2009163262.html

Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов из-за пошлин США

Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов из-за пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025

Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов из-за пошлин США

Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов в Канаде и Мексике из-за американских пошлин, сообщил РИА Новости представитель по связям с... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:13:00+03:00

2025-04-03T17:13:00+03:00

2025-04-03T17:47:00+03:00

экономика

авто

сша

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введение трампом пошлин на импорт

евросоюз

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ГААГА, 3 апр — РИА Новости. Автоконцерн Stellantis остановит работу некоторых заводов в Канаде и Мексике из-за американских пошлин, сообщил РИА Новости представитель по связям с общественностью компании Йерун Маас."Stellantis продолжает оценивать последствия недавно объявленных пошлин США на импортные автомобили и продолжит взаимодействовать с администрацией США по этим изменениям политики. Немедленные действия, которые нам необходимо предпринять, включают временную остановку производства на некоторых наших канадских и мексиканских сборочных заводах", — сказал собеседник агентства.Маас уточнил, что решение повлияет на несколько предприятий Stellantis по производству силовых установок и штамповочных изделий в США, которые поддерживают работу этих заводов.В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Трамп назвал свои действия декларацией экономической независимости Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html

https://ria.ru/20250403/medvedev-2009116565.html

https://ria.ru/20250403/tramp-2009039831.html

сша

канада

мексика

нидерланды

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