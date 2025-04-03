https://ria.ru/20250403/stavka-2009073673.html

ЦБ рассчитывает, что ставка в 2025 году будет идти по нижней границе

ЦБ рассчитывает, что ставка в 2025 году будет идти по нижней границе - РИА Новости, 03.04.2025

ЦБ рассчитывает, что ставка в 2025 году будет идти по нижней границе

Банк России рассчитывает, что средняя ключевая ставка в 2025 году будет идти по нижней прогнозной границе в 19-22%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:06:00+03:00

2025-04-03T12:06:00+03:00

2025-04-03T12:06:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Банк России рассчитывает, что средняя ключевая ставка в 2025 году будет идти по нижней прогнозной границе в 19-22%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "По базовому прогнозу сейчас мы видим в среднем по году 19-22% ставку. Вы видите, что это предусматривает возможность и снижения, и повышения, потому что мы сейчас находимся в условиях неопределенности", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы, где обсуждался отчет ЦБ за 2024 год. "Но я, конечно, как мы все рассчитываем, что и наша политика, которая проводится, и политика правительства по стимулированию экономики предложения и внешние обстоятельства сложатся так, что нам позволят все-таки идти по нижней границе", - продолжила Набиуллина. "Но мы готовы, к сожалению, повышать ставку, если вдруг реализуются инфляционные риски, как это было в прошлом году", - заключила она.

https://ria.ru/20250331/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)