https://ria.ru/20250403/ssha-2009204469.html
В США пообещали процветание из-за пошлин на импорт
В США пообещали процветание из-за пошлин на импорт - РИА Новости, 03.04.2025
В США пообещали процветание из-за пошлин на импорт
Неопределенность из-за введенных администрацией США во главе с Дональдом Трампом пошлин на импорт сменится процветанием, заявила министр сельского хозяйства... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T20:06:00+03:00
2025-04-03T20:06:00+03:00
2025-04-03T20:06:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009198135_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1207a36265fb61747ef4e68394d4327d.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Неопределенность из-за введенных администрацией США во главе с Дональдом Трампом пошлин на импорт сменится процветанием, заявила министр сельского хозяйства Брук Роллинз. "Будет короткий период неопределенности, а потом мы быстро вернемся к процветанию, которое задумал президент", - сказала Роллинз журналистам в Белом доме. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009198135_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9d6ddefb40a8d9070aabb2b23a7784b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В США пообещали процветание из-за пошлин на импорт
Министр Роллинз: неопределенность из-за пошлин на импорт сменится процветанием