https://ria.ru/20250403/ssha-2009204469.html

В США пообещали процветание из-за пошлин на импорт

В США пообещали процветание из-за пошлин на импорт - РИА Новости, 03.04.2025

В США пообещали процветание из-за пошлин на импорт

Неопределенность из-за введенных администрацией США во главе с Дональдом Трампом пошлин на импорт сменится процветанием, заявила министр сельского хозяйства... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T20:06:00+03:00

2025-04-03T20:06:00+03:00

2025-04-03T20:06:00+03:00

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Неопределенность из-за введенных администрацией США во главе с Дональдом Трампом пошлин на импорт сменится процветанием, заявила министр сельского хозяйства Брук Роллинз. "Будет короткий период неопределенности, а потом мы быстро вернемся к процветанию, которое задумал президент", - сказала Роллинз журналистам в Белом доме. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html

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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире