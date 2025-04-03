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В США пообещали процветание из-за пошлин на импорт - РИА Новости, 03.04.2025
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20:06 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ssha-2009204469.html
В США пообещали процветание из-за пошлин на импорт
В США пообещали процветание из-за пошлин на импорт - РИА Новости, 03.04.2025
В США пообещали процветание из-за пошлин на импорт
Неопределенность из-за введенных администрацией США во главе с Дональдом Трампом пошлин на импорт сменится процветанием, заявила министр сельского хозяйства... РИА Новости, 03.04.2025
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2025-04-03T20:06:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Неопределенность из-за введенных администрацией США во главе с Дональдом Трампом пошлин на импорт сменится процветанием, заявила министр сельского хозяйства Брук Роллинз. "Будет короткий период неопределенности, а потом мы быстро вернемся к процветанию, которое задумал президент", - сказала Роллинз журналистам в Белом доме. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В США пообещали процветание из-за пошлин на импорт

Министр Роллинз: неопределенность из-за пошлин на импорт сменится процветанием

© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Неопределенность из-за введенных администрацией США во главе с Дональдом Трампом пошлин на импорт сменится процветанием, заявила министр сельского хозяйства Брук Роллинз.
"Будет короткий период неопределенности, а потом мы быстро вернемся к процветанию, которое задумал президент", - сказала Роллинз журналистам в Белом доме.
Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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