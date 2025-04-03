Доллару нанесли сильнейший за два года удар, пишут СМИ
Bloomberg: доллар максимально обвалился за два года после новых пошлин Трампа
© Getty Images / PA Images/Yui MokТабло валютной биржи в Лондоне, показывающее стоимость доллара США после введения пошлин Дональдом Трампом
© Getty Images / PA Images/Yui Mok
Табло валютной биржи в Лондоне, показывающее стоимость доллара США после введения пошлин Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин обвалило доллар максимально за два года, пишет Bloomberg.
«
"Доллар упал максимально за два с половиной года на фоне масштабных торговых пошлин президента Дональда Трампа, спровоцировавших падение американской валюты и заставивших трейдеров готовиться к дальнейшему снижению", — говорится в публикации.
Отмечается, что решение Белого дома привело к массовой продаже американской валюты.
"Доллар оказался главным неудачником событий вчерашнего вечера", — приводит агентство слова главы отдела исследований валютной и денежно-кредитной политики в DZ Bank AB во Франкфурте Сони Мартен.
Накануне Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне десяти процентов, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
По мнению главы Белого дома, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.