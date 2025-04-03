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Доллару нанесли сильнейший за два года удар, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2025
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17:14 03.04.2025 (обновлено: 18:30 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ssha-2009163660.html
Доллару нанесли сильнейший за два года удар, пишут СМИ
Доллару нанесли сильнейший за два года удар, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2025
Доллару нанесли сильнейший за два года удар, пишут СМИ
Введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин обвалило доллар максимально за два года, пишет Bloomberg. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:14:00+03:00
2025-04-03T18:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
скотт бессент
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин обвалило доллар максимально за два года, пишет Bloomberg.&quot;Доллар упал максимально за два с половиной года на фоне масштабных торговых пошлин президента Дональда Трампа, спровоцировавших падение американской валюты и заставивших трейдеров готовиться к дальнейшему снижению&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что решение Белого дома привело к массовой продаже американской валюты."Доллар оказался главным неудачником событий вчерашнего вечера", — приводит агентство слова главы отдела исследований валютной и денежно-кредитной политики в DZ Bank AB во Франкфурте Сони Мартен.Накануне Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне десяти процентов, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.По мнению главы Белого дома, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
https://ria.ru/20250403/medvedev-2009116565.html
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в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Доллару нанесли сильнейший за два года удар, пишут СМИ

Bloomberg: доллар максимально обвалился за два года после новых пошлин Трампа

© Getty Images / PA Images/Yui MokТабло валютной биржи в Лондоне, показывающее стоимость доллара США после введения пошлин Дональдом Трампом
Табло валютной биржи в Лондоне, показывающее стоимость доллара США после введения пошлин Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / PA Images/Yui Mok
Табло валютной биржи в Лондоне, показывающее стоимость доллара США после введения пошлин Дональдом Трампом
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин обвалило доллар максимально за два года, пишет Bloomberg.
«

"Доллар упал максимально за два с половиной года на фоне масштабных торговых пошлин президента Дональда Трампа, спровоцировавших падение американской валюты и заставивших трейдеров готовиться к дальнейшему снижению", — говорится в публикации.

Отмечается, что решение Белого дома привело к массовой продаже американской валюты.
"Доллар оказался главным неудачником событий вчерашнего вечера", — приводит агентство слова главы отдела исследований валютной и денежно-кредитной политики в DZ Bank AB во Франкфурте Сони Мартен.
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Накануне Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне десяти процентов, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
По мнению главы Белого дома, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.

В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
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В миреСШАДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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