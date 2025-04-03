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В США почти 300 тысяч госслужащих были уволены из-за действий DOGE
В США почти 300 тысяч госслужащих были уволены из-за действий DOGE - РИА Новости, 03.04.2025
В США почти 300 тысяч госслужащих были уволены из-за действий DOGE
Более 280 тысяч федеральных работников и подрядчиков в 27 агентствах в США были уволены за последние два месяца из-за действий департамента эффективности... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:28:00+03:00
2025-04-03T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 280 тысяч федеральных работников и подрядчиков в 27 агентствах в США были уволены за последние два месяца из-за действий департамента эффективности американского правительства (DOGE), следует из подсчетов компании по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas. "За последние два месяца действия DOGE привели к увольнению 280 253 федеральных работников и подрядчиков в 27 агентствах", - говорится в заявлении на сайте компании. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон
В США почти 300 тысяч госслужащих были уволены из-за действий DOGE
Более 280 тысяч работников в США были уволены за 2 месяца из-за действий DOGE