https://ria.ru/20250403/ssha-2009146077.html

В США почти 300 тысяч госслужащих были уволены из-за действий DOGE

В США почти 300 тысяч госслужащих были уволены из-за действий DOGE - РИА Новости, 03.04.2025

В США почти 300 тысяч госслужащих были уволены из-за действий DOGE

Более 280 тысяч федеральных работников и подрядчиков в 27 агентствах в США были уволены за последние два месяца из-за действий департамента эффективности... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:28:00+03:00

2025-04-03T16:28:00+03:00

2025-04-03T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 280 тысяч федеральных работников и подрядчиков в 27 агентствах в США были уволены за последние два месяца из-за действий департамента эффективности американского правительства (DOGE), следует из подсчетов компании по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas. "За последние два месяца действия DOGE привели к увольнению 280 253 федеральных работников и подрядчиков в 27 агентствах", - говорится в заявлении на сайте компании. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250331/doge-2008403264.html

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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон