https://ria.ru/20250403/ssha-2009143274.html

В США оценили доходы от пошлин на товары из Китая и Тайваня

В США оценили доходы от пошлин на товары из Китая и Тайваня - РИА Новости, 03.04.2025

В США оценили доходы от пошлин на товары из Китая и Тайваня

США благодаря введению "взаимных" пошлин на товары из Китая и Тайваня смогут получить в бюджет более 274 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:19:00+03:00

2025-04-03T16:19:00+03:00

2025-04-03T16:19:00+03:00

сша

китай

тайвань

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. США благодаря введению "взаимных" пошлин на товары из Китая и Тайваня смогут получить в бюджет более 274 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Китая были введены "взаимные" пошлины в 34%, которые, прибавившись к уже существующей ставке тарифа на китайские товары в 20%, в сумме составили итоговые 54%. На товары с Тайваня была введена ставка в 32%. При этом США не стали вводить пошлины для товаров из Гонконга и Макао. По итогам прошлого года общие объемы американского импорта товаров из Китая составили почти 439 миллиардов долларов. Такой объем импорта при ставке в 54% может принести США доход в 237 миллиардов долларов. Импорт США товаров из Тайваня за 2024 год достиг 116,3 миллиарда долларов. Таким образом, возможный доход от поставок из этого региона принесет США 37,2 миллиарда долларов. В конечном итоге Штаты потенциально смогут заработать на товарах из Китая и Тайваня более 274,2 миллиарда долларов. Трамп в начале марта удвоил импортные пошлины на товары из Китая до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США.

https://ria.ru/20250403/kitaj-2009061598.html

https://ria.ru/20250403/tayvan-2009027760.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, тайвань, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире