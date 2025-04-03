https://ria.ru/20250403/ssha-2009139265.html

СМИ сообщили о возможности рецессии в США из-за пошлин

СМИ сообщили о возможности рецессии в США из-за пошлин - РИА Новости, 03.04.2025

СМИ сообщили о возможности рецессии в США из-за пошлин

Торговые пошлины со стороны США могут стать очередным потрясением, которое ввергнет глобальную экономику в третью рецессию за последние 17 лет, сообщает портал... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:59:00+03:00

2025-04-03T15:59:00+03:00

2025-04-03T16:47:00+03:00

сша

германия

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Торговые пошлины со стороны США могут стать очередным потрясением, которое ввергнет глобальную экономику в третью рецессию за последние 17 лет, сообщает портал Axios. Как уточняется в публикации, со времен Второй мировой войны в глобальной экономике произошли два крупных потрясения: финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия Covid-19. "Пошлины... президента Трампа, если они останутся в силе и особенно если встретят ответ со стороны стран, на которые они были наложены, могут вызвать третье за 17 лет экономическое потрясение", - говорится в сообщении портала. По данным консалтинговой компании Evercore, в случае применения объявленных тарифов импортеры США будут вынуждены платить около триллиона долларов пошлин ежегодно, однако эта сумма слишком велика и нереалистична, пишет портал. В связи с пошлинами многие товары перестанут импортироваться в США вообще, что лишит мировую экономику одного из ее основных драйверов, особенно в случае полагающихся на экспорт стран, таких как Германия или Китай. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250403/ssha-2009106317.html

сша

германия

китай

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сша, германия, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире