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СМИ сообщили о возможности рецессии в США из-за пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
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15:59 03.04.2025 (обновлено: 16:47 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ssha-2009139265.html
СМИ сообщили о возможности рецессии в США из-за пошлин
СМИ сообщили о возможности рецессии в США из-за пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
СМИ сообщили о возможности рецессии в США из-за пошлин
Торговые пошлины со стороны США могут стать очередным потрясением, которое ввергнет глобальную экономику в третью рецессию за последние 17 лет, сообщает портал... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:59:00+03:00
2025-04-03T16:47:00+03:00
сша
германия
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Торговые пошлины со стороны США могут стать очередным потрясением, которое ввергнет глобальную экономику в третью рецессию за последние 17 лет, сообщает портал Axios. Как уточняется в публикации, со времен Второй мировой войны в глобальной экономике произошли два крупных потрясения: финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия Covid-19. "Пошлины... президента Трампа, если они останутся в силе и особенно если встретят ответ со стороны стран, на которые они были наложены, могут вызвать третье за 17 лет экономическое потрясение", - говорится в сообщении портала. По данным консалтинговой компании Evercore, в случае применения объявленных тарифов импортеры США будут вынуждены платить около триллиона долларов пошлин ежегодно, однако эта сумма слишком велика и нереалистична, пишет портал. В связи с пошлинами многие товары перестанут импортироваться в США вообще, что лишит мировую экономику одного из ее основных драйверов, особенно в случае полагающихся на экспорт стран, таких как Германия или Китай. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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германия
китай
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сша, германия, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Германия, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
СМИ сообщили о возможности рецессии в США из-за пошлин

Торговые пошлины могут привести к третьей за 17 лет рецесcии в США

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Торговые пошлины со стороны США могут стать очередным потрясением, которое ввергнет глобальную экономику в третью рецессию за последние 17 лет, сообщает портал Axios.
Как уточняется в публикации, со времен Второй мировой войны в глобальной экономике произошли два крупных потрясения: финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия Covid-19.
"Пошлины... президента Трампа, если они останутся в силе и особенно если встретят ответ со стороны стран, на которые они были наложены, могут вызвать третье за 17 лет экономическое потрясение", - говорится в сообщении портала.
По данным консалтинговой компании Evercore, в случае применения объявленных тарифов импортеры США будут вынуждены платить около триллиона долларов пошлин ежегодно, однако эта сумма слишком велика и нереалистична, пишет портал. В связи с пошлинами многие товары перестанут импортироваться в США вообще, что лишит мировую экономику одного из ее основных драйверов, особенно в случае полагающихся на экспорт стран, таких как Германия или Китай.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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СШАГерманияКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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