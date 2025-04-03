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США могут заработать на пошлинах 120 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.04.2025
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14:48 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ssha-2009120059.html
США могут заработать на пошлинах 120 миллиардов долларов
США могут заработать на пошлинах 120 миллиардов долларов - РИА Новости, 03.04.2025
США могут заработать на пошлинах 120 миллиардов долларов
Бюджет США может пополниться более чем 120 миллиардами долларов благодаря "взаимным" пошлинам, которые Штаты ранее ввели против остальных стран, входящих в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:48:00+03:00
2025-04-03T14:48:00+03:00
сша
франция
германия
дональд трамп
евросоюз
g7
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бюджет США может пополниться более чем 120 миллиардами долларов благодаря "взаимным" пошлинам, которые Штаты ранее ввели против остальных стран, входящих в "Большую семерку", подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Согласно документу, опубликованному ранее Белым домом, против входящих в "Большую семерку" стран действуют следующие размеры пошлин: 20% против Франции, Германии и Италии как членов ЕС, 24% - против Японии, 10% против Великобритании. В отношении Канады действует ставка в 25% на алюминий, сталь, автомобили и их запчасти. По итогам 2024 года импорт США из Франции составил 59,9 миллиарда долларов, что при установленной ставке тарифа позволит заработать на импорте из этой страны почти 12 миллиардов. Поставки из Германии достигли 160,4 миллиарда, из Италии - 76,4 миллиарда, что позволит Штатам получить 32,1 миллиарда и 15,3 миллиарда долларов прибыли соответственно. Япония за прошлый год продала Штатам товаров на 148,2 миллиарда долларов. Доход бюджета США с такой суммы при пошлинах в 24% составит 35,6 миллиарда. А с британских поставок (68,1 миллиарда долларов), на которые будет наложена базовая ставка в 10% - 6,8 миллиарда. Импорт из Канады алюминия по итогам прошлого года составил 21,4 миллиарда долларов, стали - 12,7 миллиарда, автомобилей - 28,3 миллиарда, а их запчастей - 11,3 миллиарда. Суммарно поставки товаров, облагаемых 25-процентной пошлиной, составили 73,7 миллиарда долларов, что принесет в бюджет США 18,4 миллиарда долларов. Таким образом, суммарный доход США от импорта из стран G7 благодаря новым тарифам может составить более 120,1 миллиарда долларов.
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сша, франция, германия, дональд трамп, евросоюз, g7, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Франция, Германия, Дональд Трамп, Евросоюз, G7, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США могут заработать на пошлинах 120 миллиардов долларов

Бюджет США может пополниться на $120 млрд благодаря новым пошлинам

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бюджет США может пополниться более чем 120 миллиардами долларов благодаря "взаимным" пошлинам, которые Штаты ранее ввели против остальных стран, входящих в "Большую семерку", подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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Согласно документу, опубликованному ранее Белым домом, против входящих в "Большую семерку" стран действуют следующие размеры пошлин: 20% против Франции, Германии и Италии как членов ЕС, 24% - против Японии, 10% против Великобритании. В отношении Канады действует ставка в 25% на алюминий, сталь, автомобили и их запчасти.
По итогам 2024 года импорт США из Франции составил 59,9 миллиарда долларов, что при установленной ставке тарифа позволит заработать на импорте из этой страны почти 12 миллиардов. Поставки из Германии достигли 160,4 миллиарда, из Италии - 76,4 миллиарда, что позволит Штатам получить 32,1 миллиарда и 15,3 миллиарда долларов прибыли соответственно.
Япония за прошлый год продала Штатам товаров на 148,2 миллиарда долларов. Доход бюджета США с такой суммы при пошлинах в 24% составит 35,6 миллиарда. А с британских поставок (68,1 миллиарда долларов), на которые будет наложена базовая ставка в 10% - 6,8 миллиарда.
Импорт из Канады алюминия по итогам прошлого года составил 21,4 миллиарда долларов, стали - 12,7 миллиарда, автомобилей - 28,3 миллиарда, а их запчастей - 11,3 миллиарда. Суммарно поставки товаров, облагаемых 25-процентной пошлиной, составили 73,7 миллиарда долларов, что принесет в бюджет США 18,4 миллиарда долларов.
Таким образом, суммарный доход США от импорта из стран G7 благодаря новым тарифам может составить более 120,1 миллиарда долларов.
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СШАФранцияГерманияДональд ТрампЕвросоюзG7Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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