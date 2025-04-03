WSJ: новые пошлины подрывают миропорядок, созданный самими США
WSJ: США введением пошлин подрывают миропорядок, который сами же создали
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. США введением новых пошлин на импортные товары подрывают ими же созданный мировой порядок торговли, вступая в эпоху неопределенности, сообщает газета Wall Street Journal.
По мнению издания, объявленные президентом США Дональдом Трампом в среду пошлины представляют собой "игру с высокими ставками" и преследуют цель трансформировать глобальные экономические отношения.
"США подрывают глобальный миропорядок торговли, который сами построили, вступая в новую эру неопределенности", - говорится в сообщении газеты.
Как заявил изданию ведущий экономист банка Morgan Stanley Майкл Гапен, решение Трампа явило собой крупнейшую перемену в налоговой и торговой системе США со времен президентства Ричарда Никсона в 1970-е годы, когда тот отказался от золотого стандарта.
При этом, по подсчетам экономистов швейцарского банка UBS AG, пошлины могут негативно сказаться на экономике самих США: так, при продолжительном режиме пошлин инфляция в стране может вырасти с 2,5%, зафиксированных в феврале 2025 года, до 4,4% уже к концу года, пишет газета. Принятые меры могут сказаться и на росте безработицы, отмечается в публикации.
В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.