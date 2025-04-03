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AP: США запретили госслужащим в Китае вступать в отношения с гражданами КНР - РИА Новости, 03.04.2025
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09:52 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ssha-2009038267.html
AP: США запретили госслужащим в Китае вступать в отношения с гражданами КНР
AP: США запретили госслужащим в Китае вступать в отношения с гражданами КНР - РИА Новости, 03.04.2025
AP: США запретили госслужащим в Китае вступать в отношения с гражданами КНР
Власти США запретили работающим в Китаем американским госслужащим и членам их семей вступать в романтические и сексуальные отношения с гражданами КНР, передает... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:52:00+03:00
2025-04-03T09:52:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Власти США запретили работающим в Китаем американским госслужащим и членам их семей вступать в романтические и сексуальные отношения с гражданами КНР, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. "Правительство США запретило американским государственным служащим в Китае, а также членам их семей... вступать в романтические или сексуальные отношения с китайскими гражданами", - говорится в публикации. По данным агентства, летом 2024 года была принята политика, запрещающая американскому персоналу романтические и сексуальные отношения с гражданами Китая, работающими охранниками и другим вспомогательным персоналом в посольстве и пяти консульствах США в КНР. Как отмечает агентство, в январе покинувший пост посла США в Китае Николас Бернс ввел полный запрет. Согласно информации агентства, исключение может быть сделано для тех, у кого отношения были до введения запрета. Они могут подать заявку на разрешение, но если она будет отклонена, то нужно будет покинуть должность, либо разорвать отношения. "Политика была доведена до сведения американского персонала в Китае в устной и электронной форме в январе, но публично не объявлялась", - подчеркивает агентство.
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
AP: США запретили госслужащим в Китае вступать в отношения с гражданами КНР

AP: США запретили госслужащим в Китае романтические отношения с гражданами КНР

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Власти США запретили работающим в Китаем американским госслужащим и членам их семей вступать в романтические и сексуальные отношения с гражданами КНР, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
"Правительство США запретило американским государственным служащим в Китае, а также членам их семей... вступать в романтические или сексуальные отношения с китайскими гражданами", - говорится в публикации.
По данным агентства, летом 2024 года была принята политика, запрещающая американскому персоналу романтические и сексуальные отношения с гражданами Китая, работающими охранниками и другим вспомогательным персоналом в посольстве и пяти консульствах США в КНР. Как отмечает агентство, в январе покинувший пост посла США в Китае Николас Бернс ввел полный запрет.
Согласно информации агентства, исключение может быть сделано для тех, у кого отношения были до введения запрета. Они могут подать заявку на разрешение, но если она будет отклонена, то нужно будет покинуть должность, либо разорвать отношения.
"Политика была доведена до сведения американского персонала в Китае в устной и электронной форме в январе, но публично не объявлялась", - подчеркивает агентство.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Заместитель Рубио распространял слухи о его гомосексуальности, сообщает CNN
10 марта, 14:31
 
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