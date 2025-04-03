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Американские пошлины затронули необитаемый архипелаг - РИА Новости, 03.04.2025
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09:07 03.04.2025 (обновлено: 10:40 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ssha-2009032719.html
Американские пошлины затронули необитаемый архипелаг
Американские пошлины затронули необитаемый архипелаг - РИА Новости, 03.04.2025
Американские пошлины затронули необитаемый архипелаг
Торговые пошлины, введенные США, затронули субарктические необитаемые остров Херд и острова Макдональд, которые расположены в южной части Индийского океана,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:07:00+03:00
2025-04-03T10:40:00+03:00
сша
индийский океан
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Торговые пошлины, введенные США, затронули субарктические необитаемые остров Херд и острова Макдональд, которые расположены в южной части Индийского океана, следует из опубликованной Белым домом информации. Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Согласно данным Белого дома, некие пошлины этих островов в отношении США, которые включают валютные манипуляции и торговые барьеры, составляют 10%. В ответ Вашингтон также облагает из десятипроцентными пошлинами. Острова находятся в ведении антарктической службы Австралии. По ее данным, на них нет людей.
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сша
индийский океан
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сша, индийский океан, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Индийский океан, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Американские пошлины затронули необитаемый архипелаг

Американские пошлины затронули необитаемый архипелаг в ведении Австралии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Торговые пошлины, введенные США, затронули субарктические необитаемые остров Херд и острова Макдональд, которые расположены в южной части Индийского океана, следует из опубликованной Белым домом информации.
Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
© The White HouseСписок стран, против которых были введены пошлины США
Список стран, против которых были введены пошлины США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© The White House
Список стран, против которых были введены пошлины США
Согласно данным Белого дома, некие пошлины этих островов в отношении США, которые включают валютные манипуляции и торговые барьеры, составляют 10%. В ответ Вашингтон также облагает из десятипроцентными пошлинами.
Острова находятся в ведении антарктической службы Австралии. По ее данным, на них нет людей.
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
На Тайване пошлины США назвали несправедливыми
Вчера, 07:57
 
СШАИндийский океанВашингтон (штат)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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