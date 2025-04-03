https://ria.ru/20250403/ssha-2009032719.html

Американские пошлины затронули необитаемый архипелаг

Американские пошлины затронули необитаемый архипелаг - РИА Новости, 03.04.2025

Американские пошлины затронули необитаемый архипелаг

Торговые пошлины, введенные США, затронули субарктические необитаемые остров Херд и острова Макдональд, которые расположены в южной части Индийского океана,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:07:00+03:00

2025-04-03T09:07:00+03:00

2025-04-03T10:40:00+03:00

сша

индийский океан

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Торговые пошлины, введенные США, затронули субарктические необитаемые остров Херд и острова Макдональд, которые расположены в южной части Индийского океана, следует из опубликованной Белым домом информации. Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Согласно данным Белого дома, некие пошлины этих островов в отношении США, которые включают валютные манипуляции и торговые барьеры, составляют 10%. В ответ Вашингтон также облагает из десятипроцентными пошлинами. Острова находятся в ведении антарктической службы Австралии. По ее данным, на них нет людей.

https://ria.ru/20250403/tayvan-2009027760.html

сша

индийский океан

вашингтон (штат)

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сша, индийский океан, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире