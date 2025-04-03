Американские пошлины затронули необитаемый архипелаг
Американские пошлины затронули необитаемый архипелаг в ведении Австралии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Торговые пошлины, введенные США, затронули субарктические необитаемые остров Херд и острова Макдональд, которые расположены в южной части Индийского океана, следует из опубликованной Белым домом информации.
Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
© The White HouseСписок стран, против которых были введены пошлины США
© The White House
Список стран, против которых были введены пошлины США
Согласно данным Белого дома, некие пошлины этих островов в отношении США, которые включают валютные манипуляции и торговые барьеры, составляют 10%. В ответ Вашингтон также облагает из десятипроцентными пошлинами.
Острова находятся в ведении антарктической службы Австралии. По ее данным, на них нет людей.
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