Рейтинг@Mail.ru
Белый дом провел закрытую телефонную конференцию с республиканцами - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ssha-2009014107.html
Белый дом провел закрытую телефонную конференцию с республиканцами
Белый дом провел закрытую телефонную конференцию с республиканцами - РИА Новости, 03.04.2025
Белый дом провел закрытую телефонную конференцию с республиканцами
Белый дом провёл закрытую телефонную конференцию с представителями республиканцев в Палате представителей США, чтобы обеспечить единство партии по вопросу новых РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:47:00+03:00
2025-04-03T03:47:00+03:00
сша
мэн (штат)
канада
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Белый дом провёл закрытую телефонную конференцию с представителями республиканцев в Палате представителей США, чтобы обеспечить единство партии по вопросу новых импортных пошлин президента Дональда Трампа, сообщает Fox News. Телеканал со ссылкой на источники отмечает, что представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир в ходе беседы подчеркнул масштаб изменений в торговой политике страны, которых "не было со времён окончания Второй мировой войны". "США десятилетиями страдали от нечестных торговых практик, снизив собственные тарифы для стимулирования глобальной торговли", — заявил Грир республиканцам в Конгрессе. При этом он сообщил, что исключения из тарифов предусмотрены для зарубежных товаров, которые уже облагаются пошлинами США, чтобы избежать двойного налогообложения. Источник Fox News также уточнил, что подобная коммуникация Белого дома с членами Палаты представителей по вопросам торговой политики была организована впервые. Некоторые республиканцы уже выразили опасения относительно последствий введения пошлин. Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз ранее поддержала предложение демократов освободить Канаду от тарифов, заявив, что рост цен в результате введения пошлин "ударит по семьям, которые меньше всего могут себе это позволить". Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008993829.html
https://ria.ru/20250316/demokraty-2005338794.html
сша
мэн (штат)
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, мэн (штат), канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Мэн (штат), Канада, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Белый дом провел закрытую телефонную конференцию с республиканцами

Белый дом тайно обсудил с республиканцами в Конгрессе импортные пошлины Трампа

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Белый дом провёл закрытую телефонную конференцию с представителями республиканцев в Палате представителей США, чтобы обеспечить единство партии по вопросу новых импортных пошлин президента Дональда Трампа, сообщает Fox News.
Телеканал со ссылкой на источники отмечает, что представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир в ходе беседы подчеркнул масштаб изменений в торговой политике страны, которых "не было со времён окончания Второй мировой войны".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
США ввели пошлины на товары из других стран
Вчера, 23:53
"США десятилетиями страдали от нечестных торговых практик, снизив собственные тарифы для стимулирования глобальной торговли", — заявил Грир республиканцам в Конгрессе.
При этом он сообщил, что исключения из тарифов предусмотрены для зарубежных товаров, которые уже облагаются пошлинами США, чтобы избежать двойного налогообложения.
Источник Fox News также уточнил, что подобная коммуникация Белого дома с членами Палаты представителей по вопросам торговой политики была организована впервые.
Некоторые республиканцы уже выразили опасения относительно последствий введения пошлин. Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз ранее поддержала предложение демократов освободить Канаду от тарифов, заявив, что рост цен в результате введения пошлин "ударит по семьям, которые меньше всего могут себе это позволить".
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
СМИ: ряд ключевых демократов поддержали пошлины, введенные Трампом
16 марта, 15:48
 
СШАМэн (штат)КанадаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала