https://ria.ru/20250403/ssha-2009009956.html

США предостерегли страны от контрмер на пошлины

США предостерегли страны от контрмер на пошлины - РИА Новости, 03.04.2025

США предостерегли страны от контрмер на пошлины

Глава минфина США Скотт Бессент предостерегает другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркивая, что это может лишь... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T02:40:00+03:00

2025-04-03T02:40:00+03:00

2025-04-03T02:50:00+03:00

сша

в мире

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белоруссия

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент предостерегает другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркивая, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News."Мой совет каждой стране прямо сейчас: не предпринимайте контрмеры. Подождите. Посмотрите, как всё пойдёт. Если вы введёте ответные меры, то произойдет эскалация. Если не станете этого делать, текущий уровень пошлин станет максимальным", – заявил Бессент.Комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, министр пояснил: "Что касается России и Белоруссии, мы не ведём с ними торговли".Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных импортных пошлин, назвав это решение началом "золотого века" для американской промышленности.

https://ria.ru/20250403/kanada-2009008332.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009007844.html

сша

россия

белоруссия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, россия, белоруссия, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады