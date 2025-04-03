https://ria.ru/20250403/ssha-2009009956.html
США предостерегли страны от контрмер на пошлины
США предостерегли страны от контрмер на пошлины - РИА Новости, 03.04.2025
США предостерегли страны от контрмер на пошлины
Глава минфина США Скотт Бессент предостерегает другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркивая, что это может лишь... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T02:40:00+03:00
2025-04-03T02:40:00+03:00
2025-04-03T02:50:00+03:00
сша
в мире
россия
белоруссия
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент предостерегает другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркивая, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News."Мой совет каждой стране прямо сейчас: не предпринимайте контрмеры. Подождите. Посмотрите, как всё пойдёт. Если вы введёте ответные меры, то произойдет эскалация. Если не станете этого делать, текущий уровень пошлин станет максимальным", – заявил Бессент.Комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, министр пояснил: "Что касается России и Белоруссии, мы не ведём с ними торговли".Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных импортных пошлин, назвав это решение началом "золотого века" для американской промышленности.
https://ria.ru/20250403/kanada-2009008332.html
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009007844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, белоруссия, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, В мире, Россия, Белоруссия, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
США предостерегли страны от контрмер на пошлины
Бессент: контрмеры других стран на американские пошлины спровоцируют эскалации