https://ria.ru/20250403/ssha-2009002889.html
США не будут облагать пошлинами критически важные товары
США не будут облагать пошлинами критически важные товары - РИА Новости, 03.04.2025
США не будут облагать пошлинами критически важные товары
США не будут облагать пошлинами импортные товары, представляющие критическую важность для производства и национальной безопасности, заявил в среду Белый дом. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T00:57:00+03:00
2025-04-03T00:57:00+03:00
2025-04-03T00:57:00+03:00
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/58570/04/585700482_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_5a04e3b9be601644a31c1683aca8c5c0.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. США не будут облагать пошлинами импортные товары, представляющие критическую важность для производства и национальной безопасности, заявил в среду Белый дом. "Некоторые товары не будут подлежать зеркальному тарифу... (Среди них - ред.) энергоносители и некоторые другие полезные ископаемые, которые недоступны в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении Белого дома, где также уточняется, что, например, на товары из алюминия уже действуют другие пошлины. При этом США сохраняют за собой право увеличить импортные пошлины, если другие страны введут ответные ограничения, отметил Белый дом. "Указ также содержит полномочия по внесению изменений, позволяющие президенту (США Дональду - ред.) Трампу увеличить тариф, если торговые партнеры примут ответные меры, или снизить пошлину, если торговые партнеры предпримут существенные шаги для исправления невзаимных торговых соглашений и придут в соответствие с Соединенными Штатами по вопросам экономики и национальной безопасности", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250403/tramp-2008996328.html
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
США не будут облагать пошлинами критически важные товары
Белый дом: США не будут облагать пошлинами товары, представляющие важность
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. США не будут облагать пошлинами импортные товары, представляющие критическую важность для производства и национальной безопасности, заявил в среду Белый дом.
"Некоторые товары не будут подлежать зеркальному тарифу... (Среди них - ред.) энергоносители и некоторые другие полезные ископаемые, которые недоступны в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении Белого дома, где также уточняется, что, например, на товары из алюминия уже действуют другие пошлины.
При этом США
сохраняют за собой право увеличить импортные пошлины, если другие страны введут ответные ограничения, отметил Белый дом.
"Указ также содержит полномочия по внесению изменений, позволяющие президенту (США Дональду - ред.) Трампу увеличить тариф, если торговые партнеры примут ответные меры, или снизить пошлину, если торговые партнеры предпримут существенные шаги для исправления невзаимных торговых соглашений и придут в соответствие с Соединенными Штатами по вопросам экономики и национальной безопасности", - говорится в заявлении.