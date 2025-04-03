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США не будут облагать пошлинами критически важные товары - РИА Новости, 03.04.2025
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00:57 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ssha-2009002889.html
США не будут облагать пошлинами критически важные товары
США не будут облагать пошлинами критически важные товары - РИА Новости, 03.04.2025
США не будут облагать пошлинами критически важные товары
США не будут облагать пошлинами импортные товары, представляющие критическую важность для производства и национальной безопасности, заявил в среду Белый дом. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T00:57:00+03:00
2025-04-03T00:57:00+03:00
сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. США не будут облагать пошлинами импортные товары, представляющие критическую важность для производства и национальной безопасности, заявил в среду Белый дом. "Некоторые товары не будут подлежать зеркальному тарифу... (Среди них - ред.) энергоносители и некоторые другие полезные ископаемые, которые недоступны в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении Белого дома, где также уточняется, что, например, на товары из алюминия уже действуют другие пошлины. При этом США сохраняют за собой право увеличить импортные пошлины, если другие страны введут ответные ограничения, отметил Белый дом. "Указ также содержит полномочия по внесению изменений, позволяющие президенту (США Дональду - ред.) Трампу увеличить тариф, если торговые партнеры примут ответные меры, или снизить пошлину, если торговые партнеры предпримут существенные шаги для исправления невзаимных торговых соглашений и придут в соответствие с Соединенными Штатами по вопросам экономики и национальной безопасности", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250403/tramp-2008996328.html
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сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
США не будут облагать пошлинами критически важные товары

Белый дом: США не будут облагать пошлинами товары, представляющие важность

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. США не будут облагать пошлинами импортные товары, представляющие критическую важность для производства и национальной безопасности, заявил в среду Белый дом.
"Некоторые товары не будут подлежать зеркальному тарифу... (Среди них - ред.) энергоносители и некоторые другие полезные ископаемые, которые недоступны в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении Белого дома, где также уточняется, что, например, на товары из алюминия уже действуют другие пошлины.
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При этом США сохраняют за собой право увеличить импортные пошлины, если другие страны введут ответные ограничения, отметил Белый дом.
"Указ также содержит полномочия по внесению изменений, позволяющие президенту (США Дональду - ред.) Трампу увеличить тариф, если торговые партнеры примут ответные меры, или снизить пошлину, если торговые партнеры предпримут существенные шаги для исправления невзаимных торговых соглашений и придут в соответствие с Соединенными Штатами по вопросам экономики и национальной безопасности", - говорится в заявлении.
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