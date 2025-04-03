https://ria.ru/20250403/ssha-2009002889.html

США не будут облагать пошлинами критически важные товары

США не будут облагать пошлинами критически важные товары - РИА Новости, 03.04.2025

США не будут облагать пошлинами критически важные товары

США не будут облагать пошлинами импортные товары, представляющие критическую важность для производства и национальной безопасности, заявил в среду Белый дом. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T00:57:00+03:00

2025-04-03T00:57:00+03:00

2025-04-03T00:57:00+03:00

сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/58570/04/585700482_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_5a04e3b9be601644a31c1683aca8c5c0.jpg

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. США не будут облагать пошлинами импортные товары, представляющие критическую важность для производства и национальной безопасности, заявил в среду Белый дом. "Некоторые товары не будут подлежать зеркальному тарифу... (Среди них - ред.) энергоносители и некоторые другие полезные ископаемые, которые недоступны в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении Белого дома, где также уточняется, что, например, на товары из алюминия уже действуют другие пошлины. При этом США сохраняют за собой право увеличить импортные пошлины, если другие страны введут ответные ограничения, отметил Белый дом. "Указ также содержит полномочия по внесению изменений, позволяющие президенту (США Дональду - ред.) Трампу увеличить тариф, если торговые партнеры примут ответные меры, или снизить пошлину, если торговые партнеры предпримут существенные шаги для исправления невзаимных торговых соглашений и придут в соответствие с Соединенными Штатами по вопросам экономики и национальной безопасности", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250403/tramp-2008996328.html

https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире