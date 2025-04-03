Рейтинг@Mail.ru
США введут базовую пошлину на весь импорт - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:31 03.04.2025 (обновлено: 00:43 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ssha-2008999120.html
США введут базовую пошлину на весь импорт
США введут базовую пошлину на весь импорт - РИА Новости, 03.04.2025
США введут базовую пошлину на весь импорт
США введут базовую 10-процентную пошлину на весь зарубежный импорт с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные тарифы для стран с наибольшими... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T00:31:00+03:00
2025-04-03T00:43:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_210d390160bbc4cf3602a4d78aa1b61b.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США введут базовую 10-процентную пошлину на весь зарубежный импорт с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами, говорится в заявлении Белого дома."Президент Дональд Трамп введёт 10%-ную пошлину в отношении всех стран… Данное решение вступит в силу 5 апреля 2025 года в 00.01 по восточноамериканскому времени (07.01 мск - ред.)", — говорится в документе.С 9 апреля, как указано, США начнут применять индивидуальные повышенные пошлины для стран, "в отношениях с которыми зафиксированы наибольшие торговые дефициты". Для всех остальных государств сохранится базовая ставка.В Белом доме добавили, что меры "останутся в силе до тех пор, пока президент не постановит, что угроза американским интересам в торговой сфере устранена, урегулирована или смягчена".
https://ria.ru/20250402/tramp-2008991776.html
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_417ef73a14956586d2286fd56a8af73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, В мире, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
США введут базовую пошлину на весь импорт

США с 5 апреля введут десятипроцентную базовую пошлину на весь импорт

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США введут базовую 10-процентную пошлину на весь зарубежный импорт с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами, говорится в заявлении Белого дома.
"Президент Дональд Трамп введёт 10%-ную пошлину в отношении всех стран… Данное решение вступит в силу 5 апреля 2025 года в 00.01 по восточноамериканскому времени (07.01 мск - ред.)", — говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме
Вчера, 23:32
С 9 апреля, как указано, США начнут применять индивидуальные повышенные пошлины для стран, "в отношениях с которыми зафиксированы наибольшие торговые дефициты". Для всех остальных государств сохранится базовая ставка.
В Белом доме добавили, что меры "останутся в силе до тех пор, пока президент не постановит, что угроза американским интересам в торговой сфере устранена, урегулирована или смягчена".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Опрос показал отношение американцев к пошлинам, которые ввел Трамп
Вчера, 15:56
 
СШАВ миреДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала