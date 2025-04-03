https://ria.ru/20250403/ssha-2008999120.html
США введут базовую пошлину на весь импорт
США введут базовую пошлину на весь импорт - РИА Новости, 03.04.2025
США введут базовую пошлину на весь импорт
США введут базовую 10-процентную пошлину на весь зарубежный импорт с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные тарифы для стран с наибольшими... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T00:31:00+03:00
2025-04-03T00:31:00+03:00
2025-04-03T00:43:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США введут базовую 10-процентную пошлину на весь зарубежный импорт с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами, говорится в заявлении Белого дома."Президент Дональд Трамп введёт 10%-ную пошлину в отношении всех стран… Данное решение вступит в силу 5 апреля 2025 года в 00.01 по восточноамериканскому времени (07.01 мск - ред.)", — говорится в документе.С 9 апреля, как указано, США начнут применять индивидуальные повышенные пошлины для стран, "в отношениях с которыми зафиксированы наибольшие торговые дефициты". Для всех остальных государств сохранится базовая ставка.В Белом доме добавили, что меры "останутся в силе до тех пор, пока президент не постановит, что угроза американским интересам в торговой сфере устранена, урегулирована или смягчена".
https://ria.ru/20250402/tramp-2008991776.html
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, В мире, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
США введут базовую пошлину на весь импорт
США с 5 апреля введут десятипроцентную базовую пошлину на весь импорт