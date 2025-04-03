https://ria.ru/20250403/ssha-2008995026.html

США введут торговую пошлину против Украины

США введут торговую пошлину против Украины - РИА Новости, 03.04.2025

США введут торговую пошлину против Украины

США вводят против товаров из Украины торговую пошлину в размере 10%, что является минимальным базовым тарифом на импорт из других стран, следует из... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T00:00:00+03:00

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2025-04-03T00:14:00+03:00

сша

украина

в мире

экономика

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

россия

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США вводят против товаров из Украины торговую пошлину в размере 10%, что является минимальным базовым тарифом на импорт из других стран, следует из опубликованной Белым домом информации.Ранее Трамп подписал указ о введении зеркальных тарифов против торговых партнеров США. По его словам, США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом.Из опубликованной Белым домом сводки тарифов следует, что Украина сейчас накладывает в отношении американских товаров пошлину в размере 10%, и такая же мера теперь будет введена США.При этом Россия в опубликованных сводках не фигурирует.

https://ria.ru/20250402/tramp-2008988056.html

https://ria.ru/20250403/tramp-2008996328.html

сша

украина

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сша, украина, в мире, экономика, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, россия