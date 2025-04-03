Рейтинг@Mail.ru
США введут торговую пошлину против Украины - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 03.04.2025 (обновлено: 00:14 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ssha-2008995026.html
США введут торговую пошлину против Украины
США введут торговую пошлину против Украины - РИА Новости, 03.04.2025
США введут торговую пошлину против Украины
США вводят против товаров из Украины торговую пошлину в размере 10%, что является минимальным базовым тарифом на импорт из других стран, следует из... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T00:00:00+03:00
2025-04-03T00:14:00+03:00
сша
украина
в мире
экономика
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11f989cbc789d4eee23dd46680ff8769.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США вводят против товаров из Украины торговую пошлину в размере 10%, что является минимальным базовым тарифом на импорт из других стран, следует из опубликованной Белым домом информации.Ранее Трамп подписал указ о введении зеркальных тарифов против торговых партнеров США. По его словам, США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом.Из опубликованной Белым домом сводки тарифов следует, что Украина сейчас накладывает в отношении американских товаров пошлину в размере 10%, и такая же мера теперь будет введена США.При этом Россия в опубликованных сводках не фигурирует.
https://ria.ru/20250402/tramp-2008988056.html
https://ria.ru/20250403/tramp-2008996328.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_1efecee07513bc71cf53f5378ac699b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, в мире, экономика, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, россия
США, Украина, В мире, Экономика, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Россия
США введут торговую пошлину против Украины

Белый дом: США вводят торговую пошлину против Украины в размере 10 процентов

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США вводят против товаров из Украины торговую пошлину в размере 10%, что является минимальным базовым тарифом на импорт из других стран, следует из опубликованной Белым домом информации.
Ранее Трамп подписал указ о введении зеркальных тарифов против торговых партнеров США. По его словам, США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Вот и все". На Украине сделали мрачное заявление о Трампе
Вчера, 22:15
Из опубликованной Белым домом сводки тарифов следует, что Украина сейчас накладывает в отношении американских товаров пошлину в размере 10%, и такая же мера теперь будет введена США.
При этом Россия в опубликованных сводках не фигурирует.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин на импорт
00:09
 
СШАУкраинаВ миреЭкономикаВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала