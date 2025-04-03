https://ria.ru/20250403/ssha-2008694132.html
Штаты ищут способ спасти национальную гордость
Штаты ищут способ спасти национальную гордость - РИА Новости, 03.04.2025
Штаты ищут способ спасти национальную гордость
Древние философы прекрасно понимали природу человечества, и сентенция "хочешь мира — готовься к войне" ничуть не утратила своей печальной актуальности в XXI... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T08:00:00+03:00
2025-04-03T08:00:00+03:00
2025-04-03T14:30:00+03:00
аналитика
сша
россия
ядерное оружие
ядерная доктрина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008722288_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_0792c557c2f951b638c679fa8ffb9f2f.jpg
Древние философы прекрасно понимали природу человечества, и сентенция "хочешь мира — готовься к войне" ничуть не утратила своей печальной актуальности в XXI веке. Министр энергетики США в прямом эфире телеканала Fox News дал развернутое интервью. От функционера сугубо мирной направленности логично было бы ожидать слов о переформатировании национальной системы энергетики, планах развития классических и перспективных источников генерации, текущих проблемах. Но не тут-то было.Крис Райт прочитал короткую лекцию с американским видением истории последних 80 лет. В частности, что изобретение ядерной бомбы приблизило конец во Второй мировой войне, спасло десятки, а может быть, и сотни тысяч жизней американских солдат, а также что ядерное оружие помогло победить Советский Союз в период холодной войны. Министр вроде бы мирной энергетики особо подчеркнул, что Штатам не нужно увеличивать количество ядерных боеголовок, а следует провести аудит текущего технического состояния ядерных арсеналов и заняться его глубокой модернизацией, так как после распада СССР наступил 30-летний период, на протяжении которого американское научное и военное сообщество данным вопросом пренебрегало.Нужно заметить, что Райт держится строго в рамках международного правового поля, а именно положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1968 году, подписан Советским Союзом, США и Великобританией и вступил в силу в марте 1970-го. Позднее к соглашению присоединились Франция и Китай. Израиль, Индия и Пакистан ратифицировать договор отказались. Тонкий момент здесь в том, что Тель-Авив официально не признает наличие у него ядерных боеголовок, но и не отрицает. По оценке вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, израильская армия имеет на вооружении до 200 единиц ядерного оружия, включая термоядерные боеголовки мощностью более мегатонны.Всего на сегодняшний день условия договора на бессрочной основе признают около 170 государств.Страны-подписанты обязались не передавать третьим сторонам ядерное оружие, комплектующие и технологии для его создания. Они не должны оказывать помощь в любом виде, направленном на увеличение количества боеголовок или стран, обладающих таким оружием. Запрещена прямая или косвенная покупка, продажа ядерных взрывных устройств, также оговорен прямой запрет побуждать третьи страны к созданию ядерных арсеналов. Москва, Вашингтон и Лондон приняли обязательства не наносить ядерные удары по неядерным странам. Но оговорили, что такой удар будет законным в случае нападения на них с применением ядерного оружия или отражения агрессии со стороны государства, не обладающего таким оружием, но в союзе с ядерной державой. Позднее США без официального согласования самостоятельно разрешили себе ядерное воздействие в ответ на применение любого оружия массового поражения. Лондон в начале нулевых также заявлял, что оставляет за собой право на применение ядерных средств против неких государств-изгоев. Список оных так и остался тайной.В настоящий момент Соединенные Штаты располагают активным ядерным арсеналом в 3700 боеголовок, из которых 1770 развернуты в местах базирования соответствующих частей, 1930 находятся в оперативном резерве, еще порядка полутора тысяч сняты с боевого дежурства и ожидают утилизации. К слову, ударный ядерный потенциал России оценивается западными аналитиками в 4200 боеголовок. Москва и Вашингтон суммарно располагают 88 процентами всех мировых зарядов данного профиля.Ядерная доктрина США в некоторой степени схожа с российской, но имеет и ряд ключевых отличий.Порядок применения ядерного оружия в нашей стране изначально носит оборонно-сдерживающий характер и оговаривает возможный удар только в качестве ответных мер. Добавим, что в июне 2024 года Владимир Путин в ответ на поставки Штатами дальнобойных ракет боевикам киевского режима и разрешение бить ими вглубь России отмечал возможность изменения основ политики государства по данному вопросу. В частности, упоминалась возможность применения ядерных арсеналов в случае критической угрозы суверенитету России с применением обычных видов вооружений, наличия у противника систем ПРО, развертывания высокоточных образцов вблизи наших границ, милитаризации космоса и расширения агрессивных военных блоков (читай: НАТО).Американская доктрина изначально агрессивно-наступательная, она разрешает нанесение превентивных ударов и зиждется на пресловутой ядерной триаде. Это ядерные силы наземного, воздушного и морского базирования.К первым относятся шахтные пусковые установки в пяти штатах (Монтана, Северная Дакота, Вайоминг, Колорадо и Небраска), ежесуточно порядка десяти тысяч американских военнослужащих обеспечивают дежурство у 400 межконтинентальных ракет Minuteman III (LGM-30G). При этом в США на государственном уровне принята программа Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD), подразумевающая, что с 2029 года начнется тотальная замена всех "Минитмэнов" на более современные аналоги.На океанских просторах американские ядерные боеголовки размещены на стратегических субмаринах класса "Огайо". По аналогии с наземными силами военное ведомство США приняло программу замены этого типа подлодок на более современные ракетоносцы класса "Колумбия". По плану начиная с 2030-го из строя с соответствующей заменой должна выводиться одна подлодка ежегодно.Воздушная часть триады — это 46 самолетов B-52H Stratofortress и 20 единиц B-2A Spirit, все они способны выступать в роли средств доставки ядерных боеприпасов. Как и в двух предыдущих случаях, на смену "Спириту" должен прийти более современный новичок — B-21 Raider. Его разработка, как утверждают американские источники, уже ведется в недрах корпорации Northrop Grumman.Однако то, что о боевой ядерной триаде говорит не глава оборонного ведомства, а его коллега из совершенно мирного министерства, наводит на определенные мысли. Особенно если вспомнить выступления Райта в конце прошлого года, когда он еще был даже не утвержден на текущей должности. Тогда он стал автором скандала, заявив, что никакого глобального потепления по вине человечества нет, что углерод — это не яд, а второй базовый элемент всего сущего, а также что США отныне будут делать ставку на рывковое развитие традиционных источников энергии. В Штатах в настоящий момент есть государственная программа энергетического перевооружения, где упоминается необходимость наращивания атомной генерации, в том числе за счет закрытия угольных электростанций. Глобальная ставка делается на реакторы средней и малой мощности, разработкой которых занимаются около 20 отдельных частных проектов и лабораторий. Несколько участников процесса уже выбыли из гонки, обанкротившись, и в экспертном сообществе наблюдается изрядный скепсис относительно шансов США на данном поприще.Нельзя исключать, что администрация Трампа таким образом пытается вытянуть свой мирный атом из трясины, подключив к процессу мегакорпорации военно-промышленного комплекса. Это, конечно, не вполне профиль условного Boeing или Northrop, но корпорации обладают практически безграничным лабораторным и макетно-стендовым ресурсом, вдобавок им вполне могут быть доступны данные сторонних разработок и опытов. Положения Договора о нераспространении ядерного оружия такую кооперацию не запрещают.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999250360.html
https://ria.ru/20250401/ekspert-2008545781.html
https://ria.ru/20250305/oruzhie-2002820732.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
аналитика, сша, россия, ядерное оружие, ядерная доктрина
Аналитика, США, Россия, Ядерное оружие, Ядерная доктрина
Древние философы прекрасно понимали природу человечества, и сентенция "хочешь мира — готовься к войне" ничуть не утратила своей печальной актуальности в XXI веке. Министр энергетики США в прямом эфире телеканала Fox News дал развернутое интервью. От функционера сугубо мирной направленности логично было бы ожидать слов о переформатировании национальной системы энергетики, планах развития классических и перспективных источников генерации, текущих проблемах. Но не тут-то было.
Крис Райт прочитал короткую лекцию с американским видением истории последних 80 лет. В частности, что изобретение ядерной бомбы приблизило конец во Второй мировой войне, спасло десятки, а может быть, и сотни тысяч жизней американских солдат, а также что ядерное оружие помогло победить Советский Союз в период холодной войны. Министр вроде бы мирной энергетики особо подчеркнул, что Штатам не нужно увеличивать количество ядерных боеголовок, а следует провести аудит текущего технического состояния ядерных арсеналов и заняться его глубокой модернизацией, так как после распада СССР наступил 30-летний период, на протяжении которого американское научное и военное сообщество данным вопросом пренебрегало.
Нужно заметить, что Райт держится строго в рамках международного правового поля, а именно положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1968 году, подписан Советским Союзом, США и Великобританией и вступил в силу в марте 1970-го. Позднее к соглашению присоединились Франция и Китай. Израиль, Индия и Пакистан ратифицировать договор отказались. Тонкий момент здесь в том, что Тель-Авив официально не признает наличие у него ядерных боеголовок, но и не отрицает. По оценке вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, израильская армия имеет на вооружении до 200 единиц ядерного оружия, включая термоядерные боеголовки мощностью более мегатонны.
Всего на сегодняшний день условия договора на бессрочной основе признают около 170 государств.
Страны-подписанты обязались не передавать третьим сторонам ядерное оружие, комплектующие и технологии для его создания. Они не должны оказывать помощь в любом виде, направленном на увеличение количества боеголовок или стран, обладающих таким оружием. Запрещена прямая или косвенная покупка, продажа ядерных взрывных устройств, также оговорен прямой запрет побуждать третьи страны к созданию ядерных арсеналов. Москва, Вашингтон и Лондон приняли обязательства не наносить ядерные удары по неядерным странам. Но оговорили, что такой удар будет законным в случае нападения на них с применением ядерного оружия или отражения агрессии со стороны государства, не обладающего таким оружием, но в союзе с ядерной державой. Позднее США без официального согласования самостоятельно разрешили себе ядерное воздействие в ответ на применение любого оружия массового поражения. Лондон в начале нулевых также заявлял, что оставляет за собой право на применение ядерных средств против неких государств-изгоев. Список оных так и остался тайной.
В настоящий момент Соединенные Штаты располагают активным ядерным арсеналом в 3700 боеголовок, из которых 1770 развернуты в местах базирования соответствующих частей, 1930 находятся в оперативном резерве, еще порядка полутора тысяч сняты с боевого дежурства и ожидают утилизации. К слову, ударный ядерный потенциал России оценивается западными аналитиками в 4200 боеголовок. Москва и Вашингтон суммарно располагают 88 процентами всех мировых зарядов данного профиля.
Ядерная доктрина США в некоторой степени схожа с российской, но имеет и ряд ключевых отличий.
Порядок применения ядерного оружия в нашей стране изначально носит оборонно-сдерживающий характер и оговаривает возможный удар только в качестве ответных мер. Добавим, что в июне 2024 года Владимир Путин в ответ на поставки Штатами дальнобойных ракет боевикам киевского режима и разрешение бить ими вглубь России отмечал возможность изменения основ политики государства по данному вопросу. В частности, упоминалась возможность применения ядерных арсеналов в случае критической угрозы суверенитету России с применением обычных видов вооружений, наличия у противника систем ПРО, развертывания высокоточных образцов вблизи наших границ, милитаризации космоса и расширения агрессивных военных блоков (читай: НАТО).
Американская доктрина изначально агрессивно-наступательная, она разрешает нанесение превентивных ударов и зиждется на пресловутой ядерной триаде. Это ядерные силы наземного, воздушного и морского базирования.
К первым относятся шахтные пусковые установки в пяти штатах (Монтана, Северная Дакота, Вайоминг, Колорадо и Небраска), ежесуточно порядка десяти тысяч американских военнослужащих обеспечивают дежурство у 400 межконтинентальных ракет Minuteman III (LGM-30G). При этом в США на государственном уровне принята программа Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD), подразумевающая, что с 2029 года начнется тотальная замена всех "Минитмэнов" на более современные аналоги.
На океанских просторах американские ядерные боеголовки размещены на стратегических субмаринах класса "Огайо". По аналогии с наземными силами военное ведомство США приняло программу замены этого типа подлодок на более современные ракетоносцы класса "Колумбия". По плану начиная с 2030-го из строя с соответствующей заменой должна выводиться одна подлодка ежегодно.
Воздушная часть триады — это 46 самолетов B-52H Stratofortress и 20 единиц B-2A Spirit, все они способны выступать в роли средств доставки ядерных боеприпасов. Как и в двух предыдущих случаях, на смену "Спириту" должен прийти более современный новичок — B-21 Raider. Его разработка, как утверждают американские источники, уже ведется в недрах корпорации Northrop Grumman.
Однако то, что о боевой ядерной триаде говорит не глава оборонного ведомства, а его коллега из совершенно мирного министерства, наводит на определенные мысли. Особенно если вспомнить выступления Райта в конце прошлого года, когда он еще был даже не утвержден на текущей должности. Тогда он стал автором скандала, заявив, что никакого глобального потепления по вине человечества нет, что углерод — это не яд, а второй базовый элемент всего сущего, а также что США отныне будут делать ставку на рывковое развитие традиционных источников энергии. В Штатах в настоящий момент есть государственная программа энергетического перевооружения, где упоминается необходимость наращивания атомной генерации, в том числе за счет закрытия угольных электростанций. Глобальная ставка делается на реакторы средней и малой мощности, разработкой которых занимаются около 20 отдельных частных проектов и лабораторий. Несколько участников процесса уже выбыли из гонки, обанкротившись, и в экспертном сообществе наблюдается изрядный скепсис относительно шансов США на данном поприще.
Нельзя исключать, что администрация Трампа таким образом пытается вытянуть свой мирный атом из трясины, подключив к процессу мегакорпорации военно-промышленного комплекса. Это, конечно, не вполне профиль условного Boeing или Northrop, но корпорации обладают практически безграничным лабораторным и макетно-стендовым ресурсом, вдобавок им вполне могут быть доступны данные сторонних разработок и опытов. Положения Договора о нераспространении ядерного оружия такую кооперацию не запрещают.