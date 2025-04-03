https://ria.ru/20250403/ssha-2008694132.html

Штаты ищут способ спасти национальную гордость

Штаты ищут способ спасти национальную гордость - РИА Новости, 03.04.2025

Штаты ищут способ спасти национальную гордость

Древние философы прекрасно понимали природу человечества, и сентенция "хочешь мира — готовься к войне" ничуть не утратила своей печальной актуальности в XXI... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:00:00+03:00

2025-04-03T08:00:00+03:00

2025-04-03T14:30:00+03:00

аналитика

сша

россия

ядерное оружие

ядерная доктрина

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Древние философы прекрасно понимали природу человечества, и сентенция "хочешь мира — готовься к войне" ничуть не утратила своей печальной актуальности в XXI веке. Министр энергетики США в прямом эфире телеканала Fox News дал развернутое интервью. От функционера сугубо мирной направленности логично было бы ожидать слов о переформатировании национальной системы энергетики, планах развития классических и перспективных источников генерации, текущих проблемах. Но не тут-то было.Крис Райт прочитал короткую лекцию с американским видением истории последних 80 лет. В частности, что изобретение ядерной бомбы приблизило конец во Второй мировой войне, спасло десятки, а может быть, и сотни тысяч жизней американских солдат, а также что ядерное оружие помогло победить Советский Союз в период холодной войны. Министр вроде бы мирной энергетики особо подчеркнул, что Штатам не нужно увеличивать количество ядерных боеголовок, а следует провести аудит текущего технического состояния ядерных арсеналов и заняться его глубокой модернизацией, так как после распада СССР наступил 30-летний период, на протяжении которого американское научное и военное сообщество данным вопросом пренебрегало.Нужно заметить, что Райт держится строго в рамках международного правового поля, а именно положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1968 году, подписан Советским Союзом, США и Великобританией и вступил в силу в марте 1970-го. Позднее к соглашению присоединились Франция и Китай. Израиль, Индия и Пакистан ратифицировать договор отказались. Тонкий момент здесь в том, что Тель-Авив официально не признает наличие у него ядерных боеголовок, но и не отрицает. По оценке вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, израильская армия имеет на вооружении до 200 единиц ядерного оружия, включая термоядерные боеголовки мощностью более мегатонны.Всего на сегодняшний день условия договора на бессрочной основе признают около 170 государств.Страны-подписанты обязались не передавать третьим сторонам ядерное оружие, комплектующие и технологии для его создания. Они не должны оказывать помощь в любом виде, направленном на увеличение количества боеголовок или стран, обладающих таким оружием. Запрещена прямая или косвенная покупка, продажа ядерных взрывных устройств, также оговорен прямой запрет побуждать третьи страны к созданию ядерных арсеналов. Москва, Вашингтон и Лондон приняли обязательства не наносить ядерные удары по неядерным странам. Но оговорили, что такой удар будет законным в случае нападения на них с применением ядерного оружия или отражения агрессии со стороны государства, не обладающего таким оружием, но в союзе с ядерной державой. Позднее США без официального согласования самостоятельно разрешили себе ядерное воздействие в ответ на применение любого оружия массового поражения. Лондон в начале нулевых также заявлял, что оставляет за собой право на применение ядерных средств против неких государств-изгоев. Список оных так и остался тайной.В настоящий момент Соединенные Штаты располагают активным ядерным арсеналом в 3700 боеголовок, из которых 1770 развернуты в местах базирования соответствующих частей, 1930 находятся в оперативном резерве, еще порядка полутора тысяч сняты с боевого дежурства и ожидают утилизации. К слову, ударный ядерный потенциал России оценивается западными аналитиками в 4200 боеголовок. Москва и Вашингтон суммарно располагают 88 процентами всех мировых зарядов данного профиля.Ядерная доктрина США в некоторой степени схожа с российской, но имеет и ряд ключевых отличий.Порядок применения ядерного оружия в нашей стране изначально носит оборонно-сдерживающий характер и оговаривает возможный удар только в качестве ответных мер. Добавим, что в июне 2024 года Владимир Путин в ответ на поставки Штатами дальнобойных ракет боевикам киевского режима и разрешение бить ими вглубь России отмечал возможность изменения основ политики государства по данному вопросу. В частности, упоминалась возможность применения ядерных арсеналов в случае критической угрозы суверенитету России с применением обычных видов вооружений, наличия у противника систем ПРО, развертывания высокоточных образцов вблизи наших границ, милитаризации космоса и расширения агрессивных военных блоков (читай: НАТО).Американская доктрина изначально агрессивно-наступательная, она разрешает нанесение превентивных ударов и зиждется на пресловутой ядерной триаде. Это ядерные силы наземного, воздушного и морского базирования.К первым относятся шахтные пусковые установки в пяти штатах (Монтана, Северная Дакота, Вайоминг, Колорадо и Небраска), ежесуточно порядка десяти тысяч американских военнослужащих обеспечивают дежурство у 400 межконтинентальных ракет Minuteman III (LGM-30G). При этом в США на государственном уровне принята программа Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD), подразумевающая, что с 2029 года начнется тотальная замена всех "Минитмэнов" на более современные аналоги.На океанских просторах американские ядерные боеголовки размещены на стратегических субмаринах класса "Огайо". По аналогии с наземными силами военное ведомство США приняло программу замены этого типа подлодок на более современные ракетоносцы класса "Колумбия". По плану начиная с 2030-го из строя с соответствующей заменой должна выводиться одна подлодка ежегодно.Воздушная часть триады — это 46 самолетов B-52H Stratofortress и 20 единиц B-2A Spirit, все они способны выступать в роли средств доставки ядерных боеприпасов. Как и в двух предыдущих случаях, на смену "Спириту" должен прийти более современный новичок — B-21 Raider. Его разработка, как утверждают американские источники, уже ведется в недрах корпорации Northrop Grumman.Однако то, что о боевой ядерной триаде говорит не глава оборонного ведомства, а его коллега из совершенно мирного министерства, наводит на определенные мысли. Особенно если вспомнить выступления Райта в конце прошлого года, когда он еще был даже не утвержден на текущей должности. Тогда он стал автором скандала, заявив, что никакого глобального потепления по вине человечества нет, что углерод — это не яд, а второй базовый элемент всего сущего, а также что США отныне будут делать ставку на рывковое развитие традиционных источников энергии. В Штатах в настоящий момент есть государственная программа энергетического перевооружения, где упоминается необходимость наращивания атомной генерации, в том числе за счет закрытия угольных электростанций. Глобальная ставка делается на реакторы средней и малой мощности, разработкой которых занимаются около 20 отдельных частных проектов и лабораторий. Несколько участников процесса уже выбыли из гонки, обанкротившись, и в экспертном сообществе наблюдается изрядный скепсис относительно шансов США на данном поприще.Нельзя исключать, что администрация Трампа таким образом пытается вытянуть свой мирный атом из трясины, подключив к процессу мегакорпорации военно-промышленного комплекса. Это, конечно, не вполне профиль условного Boeing или Northrop, но корпорации обладают практически безграничным лабораторным и макетно-стендовым ресурсом, вдобавок им вполне могут быть доступны данные сторонних разработок и опытов. Положения Договора о нераспространении ядерного оружия такую кооперацию не запрещают.

https://ria.ru/20250213/tramp-1999250360.html

https://ria.ru/20250401/ekspert-2008545781.html

https://ria.ru/20250305/oruzhie-2002820732.html

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аналитика, сша, россия, ядерное оружие, ядерная доктрина