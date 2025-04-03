https://ria.ru/20250403/sreda-2009128437.html

Подмосковье попало в топ-3 регионов России с комфортной городской средой

Подмосковье попало в топ-3 регионов России с комфортной городской средой - РИА Новости, 03.04.2025

Подмосковье попало в топ-3 регионов России с комфортной городской средой

Московская область уже семь лет подряд входит в топ-3 регионов России с наиболее комфортной городской средой. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:17:00+03:00

2025-04-03T15:17:00+03:00

2025-04-03T15:17:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Московская область уже семь лет подряд входит в топ-3 регионов России с наиболее комфортной городской средой. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство благоустройства.Минстрой опубликовал индекс качества городской среды за 2024 год, отражающий удобство и благоустройство российских городов. Средний показатель составил 220 баллов, превысив плановый – 205. Московская область продемонстрировала значительное улучшение по сравнению с 2019 годом."Индекс качества городской среды – это не соревнование городов, а эффективный инструмент для определения приоритетов их развития. Он помогает понять, какие меры необходимо принять для решения проблем и какие сферы нужно развивать для улучшения качества жизни", – заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.По его словам, особое внимание уделяется созданию комфортных условий проживания и обустройству общественных зон. Среди лидеров по качеству городской среды в регионе были названы Реутов, Красногорск, Котельники, Лобня, Истра, Можайск, Руза и Верея. При формировании рейтинга использовались 36 критериев, включающих качество жилья, общественные пространства, безопасность, экологию и другие аспекты.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)