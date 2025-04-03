https://ria.ru/20250403/sputniki-2009190021.html

В Пентагоне рассказали о первых жертвах потенциального конфликта с Китаем

В Пентагоне рассказали о первых жертвах потенциального конфликта с Китаем - РИА Новости, 03.04.2025

В Пентагоне рассказали о первых жертвах потенциального конфликта с Китаем

Спутники, вероятно, станут первыми объектами, которые окажутся под ударом в случае военного конфликта между США и Китаем, заявил в четверг начальник космических РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Спутники, вероятно, станут первыми объектами, которые окажутся под ударом в случае военного конфликта между США и Китаем, заявил в четверг начальник космических операций Космических сил ВС США генерал Ченс Солтцман. "В силу стратегической важности космоса крайне высока вероятность того, что именно спутники станут одними из первых жертв любого конфликта между США и Китаем", — сказал Солтцман, выступая на слушаниях в комиссии Конгресса по экономике и безопасности США и Китая. Он выступил с утверждением, что Китай открыто демонстрирует намерения доминировать в космосе и пренебрегает международными нормами ответственного использования космического пространства, что представляет собой "серьёзную угрозу для процветания и безопасности США". "Из-за особенностей физики и географии космос по своей природе является глобальным, поэтому даже региональные конфликты, как только они распространятся на космическую сферу, способны очень быстро спровоцировать глобальные последствия", — подчеркнул генерал. Он также признал, что Пентагон на данный момент "критически недофинансирован" по направлению противодействия КНР в космической сфере. "Нам нужны возможности как для того, чтобы победить оружие противника против космических средств, так и для того, чтобы лишить, ухудшить или уничтожить космические силы противника – "ослепить и оглушить", как это описывает сам Китай", — добавил Солтцман.

https://ria.ru/20250403/ssha-2008694132.html

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в мире, сша, китай, министерство обороны сша