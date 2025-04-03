https://ria.ru/20250403/sputnik-2009216893.html

США отключили спутник, с которого "Радио Свобода"* транслировали в Россию

США отключили спутник, с которого "Радио Свобода"* транслировали в Россию - РИА Новости, 03.04.2025

США отключили спутник, с которого "Радио Свобода"* транслировали в Россию

Власти США отключили спутник, с которого русскоязычная программа радиостанции "Радио Свобода"* транслировалась на территорию России, сообщил глава вещателя... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T22:09:00+03:00

2025-04-03T22:09:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Власти США отключили спутник, с которого русскоязычная программа радиостанции "Радио Свобода"* транслировалась на территорию России, сообщил глава вещателя Стивен Капус. Базирующаяся в Праге радиостанция "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода"* судится с администрацией президента США Дональда Трампа, которая в середине марта приняла решение заморозить ее финансирование на фоне стремления сократить расходы федерального правительства. Радиостанция оспорила это решение в суде и добилась его временной блокировки. "Мы пришли сегодня (в среду) на работу и увидели, что спутниковые службы, которые работают в России, были отключены Агентством США по глобальным медиа (USAGM)", - заявил агентству Франс Пресс исполнительный директор радиостанции. По его словам, это решение затрагивает вещание русскоязычного телеканала "Настоящее время"** на Россию, Украину, Центральную Азию, Восточную Европу и другие регионы. "USAGM уведомила "Радио Свобода"*, что спутниковые контракты на трансляцию "Настоящего времени"** в Европу расторгнуты", - добавил Капус. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода*" и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В Федеральный судья в США временно заблокировал прекращение властями финансирования "Радио Свободная Европа*/Радио Свобода"*.* Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.** Признано в России СМИ-иноагентом.

https://ria.ru/20250323/ssha-2006733191.html

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россия, сша, дональд трамп, общество, в мире, политика