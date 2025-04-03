https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009191559.html

Спецоперация, 3 апреля: ВС России освободили два населенных пункта

Спецоперация, 3 апреля: ВС России освободили два населенных пункта - РИА Новости, 03.04.2025

Спецоперация, 3 апреля: ВС России освободили два населенных пункта

Группировки российских Вооружённых сил "Восток" и "Днепр" в ходе специальной военной операции освободили населённые пункты Весёлое в Донецкой Народной... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:57:00+03:00

2025-04-03T18:57:00+03:00

2025-04-03T18:57:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Группировки российских Вооружённых сил "Восток" и "Днепр" в ходе специальной военной операции освободили населённые пункты Весёлое в Донецкой Народной Республике и Лобковое в Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в четверг. Кроме того, "Восток" и "Днепр", а также другие группировки ВС РФ, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям противника, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Украинские войска при этом потеряли за сутки до 1135 военнослужащих. Также они лишились пяти танков, в том числе одного Leopard производства ФРГ, семи боевых бронированных машин, 19 орудий полевой артиллерии, трёх станций радиоэлектронной борьбы и пяти складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия российских группировок войск нанесли поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины, цехам производства беспилотников, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS, а также 138 беспилотников самолётного типа. Отражена контратака В отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области говорится, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в приграничных районах этого региона, а также отразила одну контратаку. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу противника в районах Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, а также 12 населённых пунктов в Сумской области Украины. Всего на курском направлении российские подразделения уничтожили за минувшие сутки более 180 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины. За всё время боёв потери противника превысили 71750 человек. Изо дня в день Как сообщили днём в четверг в Минобороны РФ, за сутки ВСУ совершили четыре атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. В ночь на среду они подвергли атакам дронов газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР, из-за чего газоснабжения лишились 11 тысяч потребителей. Также в эту ночь украинские военные атаковали энергообъект в Курской области, произошло отключение высоковольтной линии "Сеймская – Клюква №1", в результате чего без электричества остались более 1,2 тысячи бытовых потребителей в Курском районе. Днём в среду в Белгородской области из артиллерии была обстреляна подстанция "Максимовка", выведен из строя трансформатор, после чего света лишились более 1,7 тысячи бытовых потребителей в Шебекинском районе. Накануне вечером в Запорожской области украинский ударный дрон атаковал электроподстанцию "Васильевка". На ней произошло возгорание масляного выключателя, прекратилось электроснабжение около 9 тысяч бытовых потребителей Васильевки и Васильевского района. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что своими атаками на российские энергообъекты, интенсивность которых не снижается, Киев пытается сорвать диалог Москвы и Вашингтона, а также подтверждает свою собственную недоговороспособность. В то же время, по её словам, РФ не поддастся на такие провокации, которые Украина устраивает с помощью западного вооружения. Захарова также прокомментировала планы Запада по отправке "гарантийных сил" на Украину после заключения соглашения о мире. Она обратила внимание, что такие предложения напоминают военную интервенцию Антанты в Россию во время гражданской войны в 17-22 годах прошлого века. Кроме того, представитель МИДа обратила внимание, что обсуждаемые силы будут размещаться не на линии боевого соприкосновения, а "прикрывать" согласованные с Киевом стратегические пункты, например, Одессу или Львов, как будто "европейцы уже положили глаз на эти города". Разговора нет Сенатор Григорий Карасин, входящий в российскую делегацию на переговорах в саудовском Эр-Рияде, заявил, что пока нет конкретного разговора о новых переговорах между Россией и США по черноморской инициативе. Сколько потребуется Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон фиксирует "хорошее сотрудничество" со стороны Москвы и Киева в попытках добиться урегулирования продолжающегося конфликта между ними. Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, отметил в интервью телеканалу Bloomberg TV, что у Вашингтона "всё готово" к заключению с Украиной соглашения по использованию ресурсов, а представители Киева могут приехать в США уже в конце недели. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что страны сообщества обещали Киеву 50% из потребованных Владимиром Зеленским двух миллионов снарядов. Генсек НАТО Марк Рютте на заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе в приветствии госсекретарю США Марко Рубио заявил, что помощь европейских стран альянса Киеву позволит Украине воевать столько, сколько необходимо. По его словам, только за три месяца "союзники" предоставили Киеву помощи на более чем 20 миллиардов евро. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что так называемая "коалиция желающих" по Украине признала, что хотя бы один из европейских лидеров должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил своё мнение, что связаться с российским лидером стоит представителям "коалиции" - Франции или Великобритании. Чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ из третьих стран имеет финансирование до сентября 2025 года, дополнительные ресурсы получены от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов, заявил журналистам на полях встречи в Брюсселе глава МИД Чехии Ян Липавский, передает агентство ЧТК. По его данным, инициатива позволила сократить артиллерийской превосходство РФ над Украиной с десяти до двух раз. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на неформальной встрече глав военных ведомств стран НАТО в Варшаве заявил, что Польша будет помогать Украине, сколько потребуется. Коалиция западных союзников Киева на переговорах под руководством Парижа и Лондона по теме отправки военных на Украину обсуждает вариант использования структур НАТО для помощи в развертывании сил, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, проинформированных о соответствующих планах. Министерство обороны Дании сообщило, что королевство выделит Киеву пакет помощи почти на 1 миллиард долларов на период с 2025 по 2027 годы, направленный на усиление украинской противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и артиллерии.

https://ria.ru/20250403/mo-2009095053.html

https://ria.ru/20250403/podpole-2009141888.html

https://ria.ru/20250403/obstrel-2009136296.html

https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009094710.html

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россия, украина, мария захарова, григорий карасин, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато