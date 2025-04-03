Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009094710.html
ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины
ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины - РИА Новости, 03.04.2025
ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины
Российские военные нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:30:00+03:00
2025-04-03T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины, говорится в сообщении Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины", — заявили в ведомстве. Также поражены цеха производства беспилотников, склады боеприпасов и скопления живой силы и техники противника в 148 районах.Кроме того, российские средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS американского производства и 138 дронов самолетного типа, уточнили в министерстве. Всего с начала спецоперации потери ВСУ составили:
https://ria.ru/20250403/svo-2008886058.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_323dd4032ba8c82ea2772a8581794721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины

МО: ВС РФ поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины, говорится в сообщении Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины", — заявили в ведомстве.
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
"К нам доедут только они". Кто выручает бойцов на линии фронта
Вчера, 08:00
Также поражены цеха производства беспилотников, склады боеприпасов и скопления живой силы и техники противника в 148 районах.
Кроме того, российские средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS американского производства и 138 дронов самолетного типа, уточнили в министерстве.
Всего с начала спецоперации потери ВСУ составили:
  • 660 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 49 562 БПЛА;
  • 601 ЗРК;
  • 22 644 танка и других ББМ;
  • 1533 боевые машины РСЗО;
  • 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала