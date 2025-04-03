ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины
МО: ВС РФ поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины, говорится в сообщении Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины", — заявили в ведомстве.
Также поражены цеха производства беспилотников, склады боеприпасов и скопления живой силы и техники противника в 148 районах.
Кроме того, российские средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS американского производства и 138 дронов самолетного типа, уточнили в министерстве.
Всего с начала спецоперации потери ВСУ составили:
- 660 самолетов;
- 283 вертолета;
- 49 562 БПЛА;
- 601 ЗРК;
- 22 644 танка и других ББМ;
- 1533 боевые машины РСЗО;
- 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18