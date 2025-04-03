https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009094710.html

ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины

ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины - РИА Новости, 03.04.2025

ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины

Российские военные нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:30:00+03:00

2025-04-03T15:30:00+03:00

2025-04-03T15:30:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины, говорится в сообщении Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины", — заявили в ведомстве. Также поражены цеха производства беспилотников, склады боеприпасов и скопления живой силы и техники противника в 148 районах.Кроме того, российские средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS американского производства и 138 дронов самолетного типа, уточнили в министерстве. Всего с начала спецоперации потери ВСУ составили:

https://ria.ru/20250403/svo-2008886058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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