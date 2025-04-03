https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009026178.html
Бойцы "Руси" вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре
Бойцы "Руси" вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре - РИА Новости, 03.04.2025
Бойцы "Руси" вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре
Бойцы отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:26:00+03:00
2025-04-03T07:26:00+03:00
2025-04-03T07:26:00+03:00
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АРТЕМОВСК (ДНР), 3 апр – РИА Новости. Бойцы отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре в ближайшие лесополосы и ведут бои уже за чертой города на данном участке, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Миссионер". "На нашем направлении (участок у микрорайона "Северный" - ред.) бои сместились за черту города. Со стороны микрорайона "Северный" мы уже начинаем выходить в сторону лесополосы населенных пунктов Майское, Веролюбовка", - рассказал "Миссионер". Со слов собеседника агентства, продвижение российских штурмовиков-добровольцев в данном районе осложняют укрепления ВСУ в самой лесополосе, расположенной за микрорайоном "Северный" Часова Яра. "Окрестности (Часова Яра - ред.) имеют специфический ландшафт, позволяющий противнику находиться там в малом количестве... Данные локации представляют собой достаточно узкие линии лесополосы, которые имеют несколько укреплений по всей длине до километра соответственно. Но опорным пунктом, конечно, это назвать нельзя, но укреплением можно, в котором может находиться один - два бойца, которые могут существенно затруднить продвижение штурмовой группы", - подытожил "Миссионер".
https://ria.ru/20250402/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Руси" вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре
Добровольцы вытеснили ВСУ в лесополосы из микрорайона Северный в Часовом Яре
АРТЕМОВСК (ДНР), 3 апр – РИА Новости. Бойцы отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре в ближайшие лесополосы и ведут бои уже за чертой города на данном участке, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Миссионер".
"На нашем направлении (участок у микрорайона "Северный" - ред.) бои сместились за черту города. Со стороны микрорайона "Северный" мы уже начинаем выходить в сторону лесополосы населенных пунктов Майское, Веролюбовка", - рассказал "Миссионер".
Со слов собеседника агентства, продвижение российских штурмовиков-добровольцев в данном районе осложняют укрепления ВСУ
в самой лесополосе, расположенной за микрорайоном "Северный" Часова Яра.
"Окрестности (Часова Яра - ред.) имеют специфический ландшафт, позволяющий противнику находиться там в малом количестве... Данные локации представляют собой достаточно узкие линии лесополосы, которые имеют несколько укреплений по всей длине до километра соответственно. Но опорным пунктом, конечно, это назвать нельзя, но укреплением можно, в котором может находиться один - два бойца, которые могут существенно затруднить продвижение штурмовой группы", - подытожил "Миссионер".