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Бойцы "Руси" вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре - РИА Новости, 03.04.2025
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Бойцы "Руси" вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре
Бойцы "Руси" вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре - РИА Новости, 03.04.2025
Бойцы "Руси" вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре
Бойцы отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:26:00+03:00
2025-04-03T07:26:00+03:00
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АРТЕМОВСК (ДНР), 3 апр – РИА Новости. Бойцы отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре в ближайшие лесополосы и ведут бои уже за чертой города на данном участке, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Миссионер". "На нашем направлении (участок у микрорайона "Северный" - ред.) бои сместились за черту города. Со стороны микрорайона "Северный" мы уже начинаем выходить в сторону лесополосы населенных пунктов Майское, Веролюбовка", - рассказал "Миссионер". Со слов собеседника агентства, продвижение российских штурмовиков-добровольцев в данном районе осложняют укрепления ВСУ в самой лесополосе, расположенной за микрорайоном "Северный" Часова Яра. "Окрестности (Часова Яра - ред.) имеют специфический ландшафт, позволяющий противнику находиться там в малом количестве... Данные локации представляют собой достаточно узкие линии лесополосы, которые имеют несколько укреплений по всей длине до километра соответственно. Но опорным пунктом, конечно, это назвать нельзя, но укреплением можно, в котором может находиться один - два бойца, которые могут существенно затруднить продвижение штурмовой группы", - подытожил "Миссионер".
https://ria.ru/20250402/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Руси" вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре

Добровольцы вытеснили ВСУ в лесополосы из микрорайона Северный в Часовом Яре

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 3 апр – РИА Новости. Бойцы отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, вытеснили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре в ближайшие лесополосы и ведут бои уже за чертой города на данном участке, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Миссионер".
"На нашем направлении (участок у микрорайона "Северный" - ред.) бои сместились за черту города. Со стороны микрорайона "Северный" мы уже начинаем выходить в сторону лесополосы населенных пунктов Майское, Веролюбовка", - рассказал "Миссионер".
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
2 апреля, 10:46
Со слов собеседника агентства, продвижение российских штурмовиков-добровольцев в данном районе осложняют укрепления ВСУ в самой лесополосе, расположенной за микрорайоном "Северный" Часова Яра.
"Окрестности (Часова Яра - ред.) имеют специфический ландшафт, позволяющий противнику находиться там в малом количестве... Данные локации представляют собой достаточно узкие линии лесополосы, которые имеют несколько укреплений по всей длине до километра соответственно. Но опорным пунктом, конечно, это назвать нельзя, но укреплением можно, в котором может находиться один - два бойца, которые могут существенно затруднить продвижение штурмовой группы", - подытожил "Миссионер".
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22 июня 2022, 17:18
 
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