Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о попытках ВСУ проникнуть на левый берег Днепра - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 03.04.2025 (обновлено: 07:12 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009025109.html
Сальдо рассказал о попытках ВСУ проникнуть на левый берег Днепра
Сальдо рассказал о попытках ВСУ проникнуть на левый берег Днепра - РИА Новости, 03.04.2025
Сальдо рассказал о попытках ВСУ проникнуть на левый берег Днепра
Попытки диверсантов ВСУ проникнуть на левобережную часть Херсонской области жестко и быстро пресекаются, большинство – еще на подходе к берегу, сообщил РИА... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:07:00+03:00
2025-04-03T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784375868_0:45:3103:1790_1920x0_80_0_0_61a3a0fd3cf9319c3b191493a5a970ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Попытки диверсантов ВСУ проникнуть на левобережную часть Херсонской области жестко и быстро пресекаются, большинство – еще на подходе к берегу, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Враг не прекращает попытки вылазок на левый берег Днепра, однако все они терпят неудачу из-за слаженных действий ВС РФ. Наши парни круглосуточно наблюдают за действиями противника, поэтому большинство попыток переправы пресекается быстро и жестко еще на подходе вражеских ДРГ к берегу, часть диверсантов топят в реке", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, более подробной информацией, в том числе, о самых горячих участках фронта, владеют только военные. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250402/svo-2008874932.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784375868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2fe5cf4ff1dc3e4a53a15aa2ebb23de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо рассказал о попытках ВСУ проникнуть на левый берег Днепра

Сальдо: попытки ВСУ проникнуть на Херсонскую область жестко пресекаются

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Попытки диверсантов ВСУ проникнуть на левобережную часть Херсонской области жестко и быстро пресекаются, большинство – еще на подходе к берегу, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Враг не прекращает попытки вылазок на левый берег Днепра, однако все они терпят неудачу из-за слаженных действий ВС РФ. Наши парни круглосуточно наблюдают за действиями противника, поэтому большинство попыток переправы пресекается быстро и жестко еще на подходе вражеских ДРГ к берегу, часть диверсантов топят в реке", - сказал Сальдо.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
2 апреля, 13:31
При этом, по его словам, более подробной информацией, в том числе, о самых горячих участках фронта, владеют только военные.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала