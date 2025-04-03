https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009025109.html

Сальдо рассказал о попытках ВСУ проникнуть на левый берег Днепра

Сальдо рассказал о попытках ВСУ проникнуть на левый берег Днепра - РИА Новости, 03.04.2025

Сальдо рассказал о попытках ВСУ проникнуть на левый берег Днепра

Попытки диверсантов ВСУ проникнуть на левобережную часть Херсонской области жестко и быстро пресекаются, большинство – еще на подходе к берегу, сообщил РИА... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:07:00+03:00

2025-04-03T07:07:00+03:00

2025-04-03T07:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Попытки диверсантов ВСУ проникнуть на левобережную часть Херсонской области жестко и быстро пресекаются, большинство – еще на подходе к берегу, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Враг не прекращает попытки вылазок на левый берег Днепра, однако все они терпят неудачу из-за слаженных действий ВС РФ. Наши парни круглосуточно наблюдают за действиями противника, поэтому большинство попыток переправы пресекается быстро и жестко еще на подходе вражеских ДРГ к берегу, часть диверсантов топят в реке", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, более подробной информацией, в том числе, о самых горячих участках фронта, владеют только военные. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250402/svo-2008874932.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность