Сальдо рассказал о попытках ВСУ проникнуть на левый берег Днепра
Сальдо: попытки ВСУ проникнуть на Херсонскую область жестко пресекаются
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Попытки диверсантов ВСУ проникнуть на левобережную часть Херсонской области жестко и быстро пресекаются, большинство – еще на подходе к берегу, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Враг не прекращает попытки вылазок на левый берег Днепра, однако все они терпят неудачу из-за слаженных действий ВС РФ. Наши парни круглосуточно наблюдают за действиями противника, поэтому большинство попыток переправы пресекается быстро и жестко еще на подходе вражеских ДРГ к берегу, часть диверсантов топят в реке", - сказал Сальдо.
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При этом, по его словам, более подробной информацией, в том числе, о самых горячих участках фронта, владеют только военные.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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