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Украинские военные намеренно убивали жителей Часова Яра, заявил беженец - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009021197.html
Украинские военные намеренно убивали жителей Часова Яра, заявил беженец
Украинские военные намеренно убивали жителей Часова Яра, заявил беженец - РИА Новости, 03.04.2025
Украинские военные намеренно убивали жителей Часова Яра, заявил беженец
Украинские военные намеренно убивали мирных жителей Часова Яра, когда те ходили за водой, рассказал РИА Новости беженец из города. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:59:00+03:00
2025-04-03T05:59:00+03:00
в мире
украина
часов яр
артемовск
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские военные намеренно убивали мирных жителей Часова Яра, когда те ходили за водой, рассказал РИА Новости беженец из города. "Когда еще Украина располагалась, они уже боялись ходить. Там территория, была скважина. Последняя партия людей, которая сходила туда по воду, трое не вернулись", - сказал собеседник агентства. По его словам, эти трое мирных жителей погибли при ударе украинского дрона. "Просто пошли до колючки и прилетел дрон", - сказал он. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250402/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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Дарья Буймова
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в мире, украина, часов яр, артемовск
В мире, Украина, Часов Яр, Артемовск, Специальная военная операция на Украине
Украинские военные намеренно убивали жителей Часова Яра, заявил беженец

ВСУ намеренно убивали мирных жителей Часова Яра, которые шли за водой

© AP PhotoЧасов Яр
Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo
Часов Яр. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские военные намеренно убивали мирных жителей Часова Яра, когда те ходили за водой, рассказал РИА Новости беженец из города.
"Когда еще Украина располагалась, они уже боялись ходить. Там территория, была скважина. Последняя партия людей, которая сходила туда по воду, трое не вернулись", - сказал собеседник агентства.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
2 апреля, 10:46
По его словам, эти трое мирных жителей погибли при ударе украинского дрона. "Просто пошли до колючки и прилетел дрон", - сказал он.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧасов ЯрАртемовск
 
 
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