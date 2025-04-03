https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009021197.html

Украинские военные намеренно убивали жителей Часова Яра, заявил беженец

Украинские военные намеренно убивали жителей Часова Яра, заявил беженец - РИА Новости, 03.04.2025

Украинские военные намеренно убивали жителей Часова Яра, заявил беженец

Украинские военные намеренно убивали мирных жителей Часова Яра, когда те ходили за водой, рассказал РИА Новости беженец из города. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T05:59:00+03:00

2025-04-03T05:59:00+03:00

2025-04-03T05:59:00+03:00

в мире

украина

часов яр

артемовск

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские военные намеренно убивали мирных жителей Часова Яра, когда те ходили за водой, рассказал РИА Новости беженец из города. "Когда еще Украина располагалась, они уже боялись ходить. Там территория, была скважина. Последняя партия людей, которая сходила туда по воду, трое не вернулись", - сказал собеседник агентства. По его словам, эти трое мирных жителей погибли при ударе украинского дрона. "Просто пошли до колючки и прилетел дрон", - сказал он. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250402/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

часов яр

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, часов яр, артемовск