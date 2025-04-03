https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009019142.html

Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил БПЛА на Красноармейском направлении

Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил БПЛА на Красноармейском направлении - РИА Новости, 03.04.2025

Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил БПЛА на Красноармейском направлении

Расчет ЗРК "Оса-АКМ" группировки войск "Центр", работая на красноармейском направлении по прикрытию других видов ПВО, неоднократно уничтожал тактические... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T05:27:00+03:00

2025-04-03T05:27:00+03:00

2025-04-03T05:27:00+03:00

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Расчет ЗРК "Оса-АКМ" группировки войск "Центр", работая на красноармейском направлении по прикрытию других видов ПВО, неоднократно уничтожал тактические барражирующие боеприпасы американского производства Switchblade, а также другие воздушные цели противника, такие как разведывательные и ударные БПЛА, рассказал РИА Новости командир зенитного расчета Игорь Солятин. "В основном "Фурии", "Лелеки", Switchblade, "Дартс" (украинские дроны-камикадзе и американский барражирующий боеприпас). Такие в основном. И разведчики, ударники в основном", - сказал РИА Новости командир зенитного расчета в ответ на вопрос о пораженных целях. По его словам, работа ЗРК по прикрытию других видов ПВО на красноармейском направлении ведется круглосуточно. Ракетный комплекс обнаруживает цели в радиусе до 45 километров при высоте до 5 тысяч метров. Дальность поражения цели управляемой зенитной ракетой комплекса - до 10 300 метров, по высоте - до 5 тысяч метров. Комплекс вооружен шестью зенитными управляемыми ракетами, экипаж составляет пять человек. Командир зенитного расчета пояснил, что расчеты ЗРК работают в режиме боевого дежурства, наблюдают за воздушной обстановкой ежедневно. "Уезжаем на определенное количество времени и наблюдаем за воздушной обстановкой в небе ежедневно. Выезжаем на работу, обнаруживаем цель, докладываем там уже (о том что - ред.) "свой" (или - ред.) "чужой", если чужой, то уничтожаем (цель - ред.), ищем следующую", - поясняет зенитчик процесс боевой работы зенитного комплекса. Командир расчета также отметил, что противник безрезультатно пытается обнаружить и нанести поражение комплексу, так как расчет постоянно меняет стартовые позиции благодаря хорошей проходимости данной техники. "Он (ЗРК "Оса-АКМ") может обнаруживать даже самые маленькие беспилотники", - сказал в завершение военнослужащий.

https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность