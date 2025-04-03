https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009019142.html
Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил БПЛА на Красноармейском направлении
Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил БПЛА на Красноармейском направлении - РИА Новости, 03.04.2025
Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил БПЛА на Красноармейском направлении
Расчет ЗРК "Оса-АКМ" группировки войск "Центр", работая на красноармейском направлении по прикрытию других видов ПВО, неоднократно уничтожал тактические... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:27:00+03:00
2025-04-03T05:27:00+03:00
2025-04-03T05:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a5e3558719652e1fdea2577e1638e310.jpg
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Расчет ЗРК "Оса-АКМ" группировки войск "Центр", работая на красноармейском направлении по прикрытию других видов ПВО, неоднократно уничтожал тактические барражирующие боеприпасы американского производства Switchblade, а также другие воздушные цели противника, такие как разведывательные и ударные БПЛА, рассказал РИА Новости командир зенитного расчета Игорь Солятин. "В основном "Фурии", "Лелеки", Switchblade, "Дартс" (украинские дроны-камикадзе и американский барражирующий боеприпас). Такие в основном. И разведчики, ударники в основном", - сказал РИА Новости командир зенитного расчета в ответ на вопрос о пораженных целях. По его словам, работа ЗРК по прикрытию других видов ПВО на красноармейском направлении ведется круглосуточно. Ракетный комплекс обнаруживает цели в радиусе до 45 километров при высоте до 5 тысяч метров. Дальность поражения цели управляемой зенитной ракетой комплекса - до 10 300 метров, по высоте - до 5 тысяч метров. Комплекс вооружен шестью зенитными управляемыми ракетами, экипаж составляет пять человек. Командир зенитного расчета пояснил, что расчеты ЗРК работают в режиме боевого дежурства, наблюдают за воздушной обстановкой ежедневно. "Уезжаем на определенное количество времени и наблюдаем за воздушной обстановкой в небе ежедневно. Выезжаем на работу, обнаруживаем цель, докладываем там уже (о том что - ред.) "свой" (или - ред.) "чужой", если чужой, то уничтожаем (цель - ред.), ищем следующую", - поясняет зенитчик процесс боевой работы зенитного комплекса. Командир расчета также отметил, что противник безрезультатно пытается обнаружить и нанести поражение комплексу, так как расчет постоянно меняет стартовые позиции благодаря хорошей проходимости данной техники. "Он (ЗРК "Оса-АКМ") может обнаруживать даже самые маленькие беспилотники", - сказал в завершение военнослужащий.
https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_231fa65ed7b3e0a9df15a5209c5b5d0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил БПЛА на Красноармейском направлении
Расчет ЗРК Оса-АКМ уничтожил БПЛА Switchblade на Красноармейском направлении
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Расчет ЗРК "Оса-АКМ" группировки войск "Центр", работая на красноармейском направлении по прикрытию других видов ПВО, неоднократно уничтожал тактические барражирующие боеприпасы американского производства Switchblade, а также другие воздушные цели противника, такие как разведывательные и ударные БПЛА, рассказал РИА Новости командир зенитного расчета Игорь Солятин.
"В основном "Фурии", "Лелеки", Switchblade, "Дартс" (украинские дроны-камикадзе и американский барражирующий боеприпас). Такие в основном. И разведчики, ударники в основном", - сказал РИА Новости командир зенитного расчета в ответ на вопрос о пораженных целях.
По его словам, работа ЗРК по прикрытию других видов ПВО на красноармейском направлении ведется круглосуточно. Ракетный комплекс обнаруживает цели в радиусе до 45 километров при высоте до 5 тысяч метров. Дальность поражения цели управляемой зенитной ракетой комплекса - до 10 300 метров, по высоте - до 5 тысяч метров. Комплекс вооружен шестью зенитными управляемыми ракетами, экипаж составляет пять человек.
Командир зенитного расчета пояснил, что расчеты ЗРК работают в режиме боевого дежурства, наблюдают за воздушной обстановкой ежедневно.
"Уезжаем на определенное количество времени и наблюдаем за воздушной обстановкой в небе ежедневно. Выезжаем на работу, обнаруживаем цель, докладываем там уже (о том что - ред.) "свой" (или - ред.) "чужой", если чужой, то уничтожаем (цель - ред.), ищем следующую", - поясняет зенитчик процесс боевой работы зенитного комплекса.
Командир расчета также отметил, что противник безрезультатно пытается обнаружить и нанести поражение комплексу, так как расчет постоянно меняет стартовые позиции благодаря хорошей проходимости данной техники.
"Он (ЗРК "Оса-АКМ") может обнаруживать даже самые маленькие беспилотники", - сказал в завершение военнослужащий.